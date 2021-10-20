Эксперты и пользователи соцсетей попытались угадать новое название Facebook

Эксперты и пользователи соцсетей высказывают предположения о новом названии компании Facebook.

«Могу предположить, что это Meta. Но я бы предпочел что-то более классическое, типа A Mark Zuckerberg Production», – написал в Twitter Самид Чакрабарти, бывший глава Facebook по вопросам гражданской ответственности, информирует РИА «Новости».

Поддерживает это предположение и агентство Bloomberg, по его данным, сетевой адрес meta.com в настоящее время переадресовывается на meta.org – исследовательский проект организации Chan Zuckerberg Initiative, основанной Марком Цукербергом.

Агентство указывает, что в Кремниевой долине отдают предпочтение кратким доменным именам, которые рассматриваются как знак престижа.

Пользователи соцсетей высказали предположение, что Цукерберг вернет компании название TheFacebook, как в начале 2000-х годов.

Ранее появилась информация о планах компании Facebook сменить название на следующей неделе. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.

Ожидается, что о планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Как отмечает издание, Facebook – не первая технологическая корпорация, решившая провести переименование. Так, в 2015 году один из главных конкурентов компании Цукерберга Google провела реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet.

Между тем в самой компании отказались комментировать «слухи и домыслы» о смене названия.