 

Эксперты и пользователи соцсетей попытались угадать новое название Facebook

20.10.2021, 21:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭксперты и пользователи соцсетей высказывают предположения о новом названии компании Facebook.

«Могу предположить, что это Meta. Но я бы предпочел что-то более классическое, типа A Mark Zuckerberg Production», – написал в Twitter Самид Чакрабарти, бывший глава Facebook по вопросам гражданской ответственности, информирует РИА «Новости».

Поддерживает это предположение и агентство Bloomberg, по его данным, сетевой адрес meta.com в настоящее время переадресовывается на meta.org – исследовательский проект организации Chan Zuckerberg Initiative, основанной Марком Цукербергом.

Агентство указывает, что в Кремниевой долине отдают предпочтение кратким доменным именам, которые рассматриваются как знак престижа.

Пользователи соцсетей высказали предположение, что Цукерберг вернет компании название TheFacebook, как в начале 2000-х годов.

Ранее появилась информация о планах компании Facebook сменить название на следующей неделе. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.

Ожидается, что о планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Как отмечает издание, Facebook – не первая технологическая корпорация, решившая провести переименование. Так, в 2015 году один из главных конкурентов компании Цукерберга Google провела реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet.

Между тем в самой компании отказались комментировать «слухи и домыслы» о смене названия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Акция о работе врачей во время COVID-19 «Пожалуйста, дышите!» стала бессрочной

09.10 / Майк Помпео объявил о новых санкциях против иранских банков

25.07 / “Соскучилась по этому ощущению”. Лобода после знакомства с сыном Анатолича заговорила о детях

17.03 / В оккупированном Крыму задержан украинец с российским паспортом Есипенко. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами

17.03 / “Уровень удовольствия зашкаливает”. Жена Бабкина снялась в бане топлес

09.07 / В США выставили на продажу поместье Марка Твена, где он провел последние годы жизни

06.04 / Глобальное потепление заставляет морские виды мигрировать

04.09 / COVID-19 обнаружили у прокурора Запорожской области и его заместителя – СМИ

14.07 / Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

04.07 / Танк Т-14 “Армата” протестирован в режиме работы без экипажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика