Виновной в выводе за рубеж 63 млрд присудили штраф и три года колонии

Суд Брянской области приговорил кассира онлайн-казино к трем годам колонии за незаконную организацию азартных игр на платформе 1xbet и вывод из РФ 63 млрд рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Брянской области.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщине предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, приговор пока не вступил в законную силу.

«Предварительным следствием и судом установлено, что с октября 2014 года по май 2019 года трое жителей областного центра, находящиеся в настоящее время в международном розыске, в офисных помещениях в Брянске организовали разработку программного обеспечения для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet, и осуществление технической поддержки данного сайта. Азартные игры проводились без получения выдаваемой в установленном законом порядке лицензии ФНС России», – сказано в сообщении.

Обвиняемая осуществляла прием наличных денежных средств от граждан с последующим их зачислением на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на сайте, обеспечивая последним таким образом возможность осуществлять ставки на спорт и играть в азартные игры.

«В результате незаконной игорной деятельности организованной группы ими извлечен доход в общей сумме более 63 млрд рублей», – добавили в СУ СК.

Организатор и другие члены группы объявлены в международный розыск, им заочно предъявлены обвинения. Следственные органы наложили арест на недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей.

Ранее в Госдуме предложили блокировать незаконные онлайн-казино.