 

Россиянам пообещали доступность товаров первой необходимости в нерабочие дни

20.10.2021, 21:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссияне смогут покупать все товары первой необходимости в объявленные нерабочие дни, системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он назвал единственной возможностью снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением вакцинацию сотрудников в промышленности и торговле, передает ТАСС.

«Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления – как можно скорее вакцинировать сотрудников. Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться – 80% вакцинированных или переболевших», – сказал Мантуров.

По его словам, «в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл. Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в РФ нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.



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