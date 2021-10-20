Дельфин попросил помощи у дайверов, ведь с ним приключилась беда, а после поблагодарил спасателей

Дайверы-любители в компании с инструктором выполняли погружение в темное время суток. Но тут из темноты к ним выплыл дельфин.

Он определил главного члена группы, подплыл к нему и толкнул его носом.

Таким образом животное попросило помощи, так как запуталось в леске. Все происходящее было зафиксировано на камеру.

Инструктор Келлер Ларос не сразу сообразил, что от него хочет дельфин. Он вроде бы хотел поиграть, но вел себя достаточно странно. Внимательно присмотревшись специалисты обратил внимание на леску, которая опутала плавники.

Чем больше двигался морской обитатель, тем туже затягивалась леска.

Еще больше истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на MirFactov в Telegram! Нас уже больше 10 000!

Он смекнул, что не сможет освободиться самостоятельно, поэтому решил попросить человека о помощи – позже подвел итоги Келлер.

У инструктора с собой находился нож, рассчитанный на разрезание металлической проволоки и рыболовных сетей, и других препятствий, которые могут оказаться на глубине.

Инструктор на протяжении восьми минут боролся с леской, разрезая и распутывая ее. Это время дельфин вел себя покорно и ожидал окончания мероприятия – только один раз он выплыл на поверхность, чтобы вдохнуть кислород.

После освобождения морской обитатель еще некоторое время находился рядом с драйверами, выражая таким образом благодарность за спасение, а после уплыл.