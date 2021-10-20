 

Euronews – новые заразные штаммы в Европе и переполненные больницы — COVID-19 не отступает

20.10.2021, 20:38, Новости дня
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Тревожная статистика, распространение новых штаммов COVID-19 и перегруженные отделения реанимации свидетельствуют о новой волне заражений в Европе. В Великобритании побит новый антирекорд смертности с марта этого года, Ирландия откладывает снятие ограничений. В РФ также растёт заболеваемость на фоне низкого уровня вакцинации. Так, в Москве число выявляемых случаев коронавируса по сравнению с августом увеличилось в четыре раза, передаёт Euronews.

В Великобритании растёт заболеваемость COVID-19: за последнюю неделю показатель вырос на 16 процентов. Эксперты отмечают, что это может быть связано с распространением нового штамма коронавируса. За сутки скончались 223 пациента — это максимум с марта текущего года. Вместе с тем, власти Соединённого Королевства пока не планируют вводить новые санитарные ограничения. 

Заболеваемость растёт и во всех субъектах Российской Федерации. В Москве число выявляемых случаев коронавируса по сравнению с августом увеличилось в четыре раза.

ГЕОРГИЙ АРБОЛИШВИЛИ, врач-реаниматолог: Большинство пациентов, которые попадают в реанимацию в тяжёлом состоянии, они не вакцинированы. Иногда охватывает чувство отчаяния, конечно — потому что можно было очень легко предотвратить тяжёлое течение заболевания, если бы человек вакцинировался. 

В Италии ежедневно проходят демонстрации противников введения «ковид-сертификатов». В порту Триеста для разгона протестующих, приехавших со всей страны, полицейские применили водомёты. 

В Ирландии после долгого периода ограничений открываются ночные клубы. Но власти страны пересмотрели планы по отмене многих санитарных мер из-за роста числа заражений и загруженности больниц. 

Дата выхода в эфир 19 октября 2021 года. 



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