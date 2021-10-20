 

НБУ запретил банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов

20.10.2021, 20:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Банкам (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 октября 2017 года НБУ запретил банкам проводить кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центробанка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированной Россией территории. За день до этого Центральный банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 руб., на которых изображены достопримечательности аннексированного Севастополя.

На начало сентября 2021 года на счетах в российских рублях в украинских банках, физлица держали эквивалент 321 млн грн, на депозитных счетах – 3 млн грн, сообщило издание “Минфин” со ссылкой на данные НБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / СДПГ включила в предвыборную программу тему отношений ЕС с Россией

07.09 / Япония озвучила условие для особого налогового режима на Курилах

17.02 / Путин предложил подумать над идеей продовольственных сертификатов

02.07 / Спасти от слепоты могут новые глазные капли

14.07 / Мужчину задержали на Кубани после видео с оплеухами «пьяному майору»

06.08 / Адвокат Пашаев: Ефремову платили деньги за критику Путина

18.09 / В России предлагают увеличить финансирование государственных СМИ

29.09 / YouTube будет удалять контент с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

16.08 / В Одессе СБУ выявила новые попытки итальянской мафии перенаправить кокаин в ЕС

16.08 / Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика