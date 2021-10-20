НБУ запретил банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов

“Банкам (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 октября 2017 года НБУ запретил банкам проводить кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центробанка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированной Россией территории. За день до этого Центральный банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 руб., на которых изображены достопримечательности аннексированного Севастополя.

На начало сентября 2021 года на счетах в российских рублях в украинских банках, физлица держали эквивалент 321 млн грн, на депозитных счетах – 3 млн грн, сообщило издание “Минфин” со ссылкой на данные НБУ.

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