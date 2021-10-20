В столице Сирии взорвался военный автобус, погибло 14 человек

Журналисты агентства сообщили, что террорист привел в действие два взрывных устройства, которые были прикреплены к автобусу. В результате взрыва погибло 14 человек. Собеседник агентства уточнил, что специалисты обезвредили третье взрывное устройство.

Канал Al Mayadeen сообщил о трех раненых в результате подрыва автобуса. Министр внутренних дел Сирии Мухаммад Рахмон назвал нападение “трусливым терактом”.

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— Ahmad El Hajj | * * (@AhmadElHajj007) October 20, 2021

Al Jazeera уточнил, что теракт последовал за обстрелами контролируемой повстанцами провинции Идлиб, в результате которых погибло 12 человек. По данным фонда ЮНИСЕФ, среди убитых были четверо детей и школьный учитель. Спасатели заявили, что не менее 30 человек получили ранения.

Подрыв автобуса с военными в самом центре Дамаска – признак серьезного провала сирийских властей в обеспечении безопасности, сказал редактор ВВС по Ближнему Востоку Себастьян Ашер.

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