Суд заочно арестовал Азарова по делу о Харьковских соглашениях. В ГБР сообщили, что это дает основания требовать его экстрадиции

“Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования”, – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что привлечение к уголовной ответственности по обвинению в госизмене не имеет сроков давности.

Азарову объявили о подозрении в госизмене 24 марта. По данным следствия, Азаров в апреле 2010 года обеспечил согласование проекта Харьковских соглашений и закона об их ратификации без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами.

“В результате подписания и ратификации Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими полуострова Крым. Своими действиями бывший глава правительства Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации – и ее представителю помощь в подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины, снижении ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе от поставок российских энергоносителей”, – заявляли в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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