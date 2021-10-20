 

Экс-депутата поселкового совета в Донецкой области заочно будут судить за проведение сепаратистского “референдума” в 2014 году

20.10.2021, 20:30, Новости дня
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“В мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета Бахмутского района рассмотрел и положительно проголосовал за внесенный в повестку дня сессии вопрос о проведении на территории пгт Мироновский “референдума” о признании так называемой государственной самостоятельности “ДНР”, – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса). Обвинительный акт направлен в Артемовский горрайонный суд.

Обвиняемый находится в розыске.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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