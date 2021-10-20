Украина может отказаться от импорта газа в течение пяти лет – Витренко

“Этой цели мы можем достичь в течение пяти лет. Успех будет зависеть от трех факторов”, – отметил Витренко.

Первый из них – наращивание добычи газа. Витренко рассказал, что “Нафтогаз” планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.

Не менее важным есть увеличение производства биогаза в Украине, добавил глава правления НАК.

“Мы имеем огромный потенциал для производства биогаза, Украина – самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза”, – сказал Витренко.

Также он подчеркнул важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергонезависимости.

“Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы… Украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия – это та, которую вы не потратили зря”, – резюмировал Витренко.

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК “Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.

1 мая 2021 года “Нафтогаз” сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища.

В НАК рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

АО “Укргазвидобування”, 100% которого принадлежит “Нафтогазу”, в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд м³) по сравнению с 2019 годом. В январе–сентябре 2021 года предприятие сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд м³) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд м³, отмечает “Интерфакс-Украина”.

“Укргазвидобування” в сентябре 2021 года сократило отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года госомпания добыла 10,2 млрд м³ природного газа, заявляла ее пресс-служба 5 октября.

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