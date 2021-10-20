 

Психотерапевт сравнил традиционные и нетрадиционные методы борьбы с осенней депрессией

20.10.2021, 20:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Если люди, которые никогда не питали пристрастия к никотину или слабому алкоголю, начали покуривать сигареты или чаще обычного выпивать бокал вина, то можно заподозрить у них депрессию», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

«Депрессия в осенний период – закономерный процесс, потому что как только солнечная активность уменьшается, наступает погода межсезонья, это очень сильно влияет на выработку серотонина, а он, как известно, в нашем организме отвечает за ощущение радости», – говорит Файнзильберг.

Есть традиционные и нетрадиционные методы поднятия серотонина, продолжает психотерапевт. Под первыми подразумевается употребление алкогольных напитков, потому что слабоалкогольные напитки, включая пиво, а также никотин поднимают уровень серотонина. Однако в качестве способа борьбы с наступлением осенней депрессии они не подходят, зато могут служить косвенным указателем на ее наличие для близких.

«Если люди, которые никогда не питали пристрастия к никотину или слабому алкоголю, начали покуривать сигареты или чаще обычного выпивать бокал вина, то можно заподозрить у них депрессию. Это не способ решения проблемы, потому что получается так, что человек простыл и у него болит голова, в связи с чем он берет таблетку от головной боли, но не лечит простуду. То есть это симптоматическая методика, которая результата не принесет, и, более того, может усугубить состояние», – рассказывает собеседник.

К нетрадиционным методам поднятия серотонина врач относит физическую дозированную нагрузку, но подчеркивает, что это должен быть не обычный фитнес, где происходит бездумное напряжение мышц, а спорт, от которого человек получает удовольствие. Преимущественно это игровые виды спорта, однако, если человек занимается на тренажерах и действительно получает от этого удовольствие, то такой поход в спортивный зал также поможет с осенней депрессией.

«Кроме того, хорошо подходят прогулки, пребывание на природе, поскольку нахождение на свежем воздухе и не городские шумы тоже положительно влияют на психологическое состояние человека и поднимают уровень серотонина. Ну и, конечно, не стоит забывать про общение с единомышленниками, с теми, которые приятны, и с которыми не скучно. Это могут быть как родственники, так и знакомые с работы, учебы или какие-то новые люди, с которыми схожи интересы», – объясняет Файнзильберг.

Для достижения хорошего результата врач рекомендует совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе минимум по 30–35 минут в день. Также он подчеркнул, что такую прогулку может заменить или дополнить ходьба быстрым темпом на работу – каждый должен выбрать для себя наиболее приятный способ, исходя из своих собственных сил. Главное – не перенапрягать организм, чтобы он не испытывал стресс.

Все это комплексно, по словам психотерапевта, поможет не только справиться с осенней депрессией, но и, с большей долей вероятности, не позволит ей наступить.



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