 

Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии

20.10.2021, 20:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявили официальное обвинение в незаконном пересечении государственной границы страны, информирует в среду телекомпания «Мтавар. Архи».

«Экс-президенту уже официально предъявили обвинение», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее прокуратура Грузии вынесла постановление по факту незаконного пересечения границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

В Грузии задержали четвертого человека по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили.

Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.

Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти.



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