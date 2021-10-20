За три года в РФ планируют создать базовую инфраструктуру по переработке отходов

Семь экотехнопарков (ЭТП) для переработки отходов I и II классов опасности будут введены в строй в РФ до конца 2024 года, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

«Эта базовая инфраструктура, создаваемая в рамках национального проекта «Экология», позволит сгладить имеющийся на сегодня дефицит в переработке отходов», – сказал Лебедев, его слова приводит ТАСС.

Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской (ЭТП «Михайловский»), Кировской (ЭТП «Мирный»), Курганской (ЭТП «Щучье») областях и Удмуртской Республике (ЭТП «Камбарка»). В настоящее время идет закупка необходимого оборудования и дооснащение этих ЭТП. «Что касается еще трех экотехнопарков – «Восток» (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область), «Центр» (г. Дзержинск, Нижегородская область) и «Западная Сибирь» (г. Северск, Томская область), то по этим объектам в настоящее время проходят общественные слушания, проводятся экспертизы, и как только будут получены все необходимые документы, начнется строительство», – сообщил Лебедев.

Экотехнопарки в Кировской, Саратовской, Курганской, Иркутской, Томской областях и Удмуртской Республике схожи по группам перерабатываемых отходов. Речь идет о смесях неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот, ртутьсодержащих отходах и отходах с органическими компонентами. ЭТП в Нижегородской области ориентирован на переработку только химических источников тока.

Экотехнопарк – предприятие по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Технологии, применяемые в экотехнопарках, будут замкнуты в единый производственный цикл – отходы от одних стадий будут являться сырьем для других. Проектная предельная мощность каждого ЭТП составит 50 тыс. т отходов I и II классов. По классификации Росприроднадзора, это свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Особо отмечается, что в список обрабатываемых отходов не входят радиоактивные вещества.