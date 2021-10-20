Не только Скорпион и Весы: 4 знака зодиака, которых в 2022 году любовь накроет с головой

Все в мире жаждут найти свою вторую половинку и ощутить настоящую любовь. В следующем 2022 году у четырех знаков зодиака на это самые высокие шансы. Любовь буквально накроет их с головой и подарит сильные эмоции. Вот кому повезет больше остальных.

Овен

С самого начала 2022 года вы почувствуете, что находитесь на правильном пути, когда дело касается любви. Уже в первые дни года вы будете готовы ко всему ради романтики и новых ощущений. Весной шанс появится у всех тех Овнов, которые еще не вступили в отношения. Искры любви будут исходить с разных сторон. Ваше желание достичь любви и счастья достигнет пика к концу весны.

С приходом лета некоторые представители этого знака попытаются наладить свой брак или просто длительные отношения. В этом им непременно поможет решение о совместном отдыхе. Овен должен усвоить, что его спутник жизни также имеет право на собственное мнение. Когда вы примете это, вы научитесь ценить то, что имеете. Осенью те, кто все еще останется без пары, будут продолжать искать любовь. Им окажется сложнее остальных, если они не нашли ее к настоящему времени.

Овны постоянно заняты, после лета их накроет с головой работа. Но им все равно будет удаваться успевать улучшить свою эмоциональную и сексуальную жизнь. С приходом зимы некоторые Овны окажутся в затруднительном положении, чтобы принять важные решения относительно своего любовного романа. Когда они поймут, что их усилия не соответствуют ожиданиям, некоторые из них повернутся спиной к партнеру и уйдут.

Лев

С начала 2022 года для Льва будут очень важны семья и любовь. В первые дни весны у вас появятся искушения, важные для вас отношения легко могут быть разрушены, поэтому вам нужно больше посвятить себя тем, кого любите. Что касается одиноких Львов, то это период, когда эмоциональные истории легко начинаются, а заканчиваются еще легче.

Лето для Льва — это период, когда все их ошибки и упущения могут быть им прощены. Одинокие люди не должны стоять на месте в этот период, а начинать любовные отношения, будь то с новыми людьми или с кем-то из прошлого. С приходом осени появится еще одна «доза» небольших трудностей в области эмоциональных или супружеских отношений. Это последний раз, когда вам действительно нужно бороться за свои чувства.

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Одинокие Львы все еще будут в своем стандартном настроении удовольствия и свободы. И все же зима расставит все нужные точки. Львам придется столкнуться с бывшим партнером, и некоторые признаются себе, что совершили ошибку, не приложив больше усилий для поддержания прошлых любовных отношений.

Весы

2022 год для вас — год решений и больших перемен. Большинство Весов полюбят в этом году искренне и преданно. Весна приносит гармоничные отношения и радость тем, кто состоит в отношениях и браке. Однако у женатых появится склонность к флирту, что может зайти слишком далеко. Одиночные игры Весов будут безумными и запоминающимися.

Летом некоторые Весы будут заняты восстановлением брака или отношений. У кого-то получится, у кого-то нет. Одинокие будут искать любви, расслабления и веселья. Возможно, в некоторых из этих непродолжительных отношений Весы найдут настоящую любовь. С приходом осени те, кто сохранил брак, могут быть спокойны, напряженность утихнет. Зима с холодными днями приносит теплое партнерство. Практически все холостые Весы найдут свою вторую половинку и будут оберегать эти отношения.

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Скорпион

Любовь с вами круглый год, так что, в 2022 году все будет идти по плану. Женатым Скорпионам весна принесет моменты умиротворения, счастья с любимым человеком. Что касается одиночек, то для вас это прекрасный период. Не исключено, что вы уже нашли свою любовь, а если нет, то это произойдет очень скоро.

Летом те, кто недавно вступил в отношения, а также те, кто давно имеет пару, столкнутся с первой, довольно неприятной проблемой — их потянет на приключения. Появятся разногласия, ревность и сомнения. Одинокий Скорпион будет с удовольствием искать нового партнера. С приходом осени как-то все встанет на свои места. Вы разберетесь в том, что чувствуете и с кем хотите идти по жизни дальше.

Зима для одиноких Скорпионов — это период, чтобы восстановить связь с кем-то, с кем они потеряли контакт. Они смогут вступить в отношения, которые могут быть неплохими. Что касается тех, что встречаются с кем-то, здесь ситуация совершенно спокойная. Любовь расцветет, как никогда раньше, и вместе со своим партнером, если вы еще этого не сделали, вы сможете принять решение о свадьбе.