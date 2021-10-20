 

Верховный суд запретил жёнам отнимать у мужей больше половины зарплаты

20.10.2021, 20:11, Разное
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Верховный суд удовлетворил иск тракториста из Челябинской области Валерия М., который пройдя нижестоящие инстанции, не смог добиться своего права не отдавать весь ежемесячный заработок своей супруге Валентине. 

Изучив апелляцию гражданина, судьи пришли к выводу, что сложившаяся в России практика отбора денежных средств жёнами у мужей не является конституционной и нарушает основы Семейного кодекса. 

«Семейный кодекс Российской Федерации чётко устанавливает порядок раздела имущества, совместно нажитого в браке, а именно право каждого из супругов на половину. Исходя из норм законодательства, и в рамках обеспечения реализации конституционных прав граждан Верховный суд определяет норму, запрещающую лицам женского пола изымать у супругов более половины легально полученных денежных средств в год, месяц или день. В случае нарушения законодательства полагается обеспечить право мужей на обращение в правоохранительные органы для взыскания утраченных средств и в суд для получения материальной компенсации», – отмечается в решении суда.  

В Верховном суде не приняли аргументы супруги тракториста, апеллировавшей к пристрастию мужа к употреблению крепких спиртных напитков.

«Употребление спиртных напитков на территории Российской Федерации допускается с 18 лет. Каждый достигший совершеннолетия гражданин осведомлён об опасности для своего здоровья чрезмерного употребления алкоголя и не может быть ограничен в своих правах без своего согласия», – заявил судья в ходе процесса. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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