Российский диетолог назвал необходимые для укрепления костей продукты

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20.10.2021, 19:48, Разное
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Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул тему пищевого рациона людей, желающих укрепить костные ткани своего организма. В частности, эксперт назвал продукты питания, включение в меню которых помогает решить вышеуказанную проблему.
Основными источниками улучшения состояния костей Михаил Гинзбург назвал кальций и витамин D. При этом для восполнения дефицита последнего медик порекомендовал употребление морской рыбы, в особенности жирной, например, скумбрия или сельдь. Немалую пользу окажут и такие компоненты ежедневного меню, как яичные желтки и молочные продукты. Для содействия усвоению витамина D организмом весьма желательно дополнить пищевой рацион составляющими, включающими витамин С, например, цитрусовыми. Кроме того, большую помощь оказывают железо и кремний, содержащиеся в животных продуктах – мясе и рыбе, а также крупах и бобовых.

Что же касается кальция, необходимого для укрепления костной ткани, то его Гинзбург порекомендовал употреблять в составе молочных продуктов. “Кальций, конечно же, в первую очередь, молочные продукты. Во вторую – листовые овощи типа капусты. Ну и в-третьих, еще называют рыбные консервы с разваренными косточками”, – добавил диетолог. Для обеспечения процесса достаточно употребить молоко или кисломолочные продукты, творога или сыр, в объеме двух порций. Морская же рыба нужна в количестве трех-четырех порций в неделю.

Источник: www.m24.ru



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