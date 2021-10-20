CNN – «избыточный потенциал» — запуск новой ракеты КНДР не впечатлил вашингтонских экспертов

Пхеньян подтвердил, что накануне испытал баллистическую ракету, которая призвана усилить его подводный флот, пишет CNN. Но в интервью телеканалу старший научный сотрудник Федерации американских учёных в Вашингтоне Адам Маунт усомнился, что новое оружие расширит боевые возможности Северной Кореи, учитывая техническую слабость её субмарин.



Reuters

Северная Корея провела успешные испытания новой баллистической ракеты, осуществив её запуск с подводной лодки. Информацию об этом подтвердило государственное информационное агентство КНДР, пишет CNN.

Согласно официальным данным, баллистическая ракета подводного базирования (БРПЛ) была запущена с субмарины «8.24 Ёнгун». Это же судно ранее использовалось для испытаний первой БРПЛ Пхеньяна в 2016 году, отмечает телеканал.

В репортаже северокорейских СМИ утверждается, что внутри ракеты находилось «множество передовых технологий управления и наведения». Предполагается, что новое оружие «поможет вывести оборонные технологии страны на высокий уровень и повысить боевые возможности её подводного флота».

Ранее о запуске баллистической ракеты КНДР сообщили Япония и Южная Корея. По их данным, снаряд был выпущен с моря недалеко от портового города Синпо, где находится северокорейская верфь, напоминает CNN.

Согласно международному праву, Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Поэтому Совет Безопасности ООН планирует провести заседание за закрытыми дверями, чтобы обсудить поведение КНДР, отмечает телеканал со ссылкой на своего источника в организации.

Северная Корея ранее испытывала лишь небольшое количество БРПЛ, несмотря на то что в течение ряда лет заявляла о наличии большого арсенала. Такое мнение в интервью CNN высказал Адам Маунт, старший научный сотрудник Федерации американских учёных в Вашингтоне.

По словам эксперта, власти КНДР рассматривают баллистические ракеты подводных лодок как ещё один способ преодолеть системы ПРО США и их союзников, особенно Южной Кореи и Японии. «Они обеспокоены тем, что наша противоракетная оборона сводит на нет их силы сдерживания», — заявил он.

При этом необходимо учитывать, что БРПЛ хороши ровно настолько, насколько хороши подводные лодки, на которых они находятся. А в этом смысле вооружённые силы США заметно превосходят «шумные субмарины» Северной Кореи, уверен Маунт.

«Слабым звеном в их ракетной программе для субмарин являются сами подводные лодки, и это огромная техническая проблема для северных корейцев», — заявил он, добавив, что флот Пхеньяна настолько уступает возможным противникам, что БРПЛ фактически представляют собой «избыточный потенциал».

Примечательно, что ракетные испытания состоялись на фоне роста напряжённости на Корейском полуострове. С одной стороны, Пхеньян согласился восстановить официальный канал связи с Сеулом. С другой, КНДР ускорила программу развития нового вооружения, включая гиперзвуковое оружие, обращает внимание CNN.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что знает о последнем запуске северокорейской ракеты и будет тесно сотрудничать с региональными союзниками для наблюдения за ситуацией. «Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от любой дальнейшей дестабилизации», — говорится в заявлении ведомства.