 

В СБУ заявили о предотвращении возможных химических терактов в Европе

20.10.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ртуть – это высокотоксичное вещество, его можно использовать для массовых химических терактов. Подозреваемых разоблачили при попытке перевозки 3 кг ртути, отметили в СБУ.

“Курьером” оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую “услугу” за €5 тыс. За рубежом курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный “товар” за €200 тыс.”, – сообщили правоохранители.

Гражданина задержали в пункте пропуска “Малые Селменцы” на украино-словацкой границе. Его личные вещи проверили и нашли скрытые емкости с ртутью, указали в СБУ.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители устанавливают источники происхождения ртути, ее продавцов и заказчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Бывший вице-губернатор Мордовии задержан при попытке вылететь в Минск

14.03 / Глобальное потепление не приведет к расширению засушливых регионов

20.09 / В iOS 14.2 появился сервис распознавания музыки

11.10 / Daily Wire – прокуратура Чикаго «разрешила» бандитские разборки

20.10 / Украина подтвердила отказ признать «Спутник V»

16.10 / Врио главы Киргизии заявил о неготовности страны к пандемии

30.06 / Дональду Трампу докладывали о причастности России к гибели морпехов США в Афганистане

28.06 / Спортивный арбитраж оправдал наездницу из Швейцарии в деле о допинге. По ее версии, лошадь ела сено, на которое мочился водитель

27.07 / Кадыров заявил, что он достоин Нобелевской премии, а не санкций

05.03 / Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика