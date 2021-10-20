В СБУ заявили о предотвращении возможных химических терактов в Европе

Ртуть – это высокотоксичное вещество, его можно использовать для массовых химических терактов. Подозреваемых разоблачили при попытке перевозки 3 кг ртути, отметили в СБУ.

“Курьером” оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую “услугу” за €5 тыс. За рубежом курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный “товар” за €200 тыс.”, – сообщили правоохранители.

Гражданина задержали в пункте пропуска “Малые Селменцы” на украино-словацкой границе. Его личные вещи проверили и нашли скрытые емкости с ртутью, указали в СБУ.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители устанавливают источники происхождения ртути, ее продавцов и заказчиков.

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