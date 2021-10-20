 

“В Украине таких можно на пальцах посчитать”. Малюська пожаловался, что не может найти нового уполномоченного по делам ЕСПЧ

20.10.2021, 19:38, Новости дня
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До 1 сентября эту должность занимал Иван Лищина. Кабмин уволил его по собственному желанию. 

“Замену ищем. Рассчитываю, что к концу года будет полноценный заместитель, который будет выполнять его полномочия. [Для Минюста такое увольнение] болезненно, конечно, но как я удержу хороших юристов, которые могут получать в десятки раз большую заработную плату в частном секторе? Никак. То есть, конечно, они для резюме, для опыта, для контактов работают определенное время в Министерстве юстиции. Я надеюсь, что я на место Ивана Лищины найду такого же человека, который будет заинтересован в опыте, в контактах и строке в резюме, что был уполномоченным. Это единственный мотиватор”, – сказал Малюська. 

По его словам, кандидаты на эту должность уже есть. 

“Но найти человека на заработную плату максимум $2 тыс., человека, который разбирается в международных арбитражах, свободно владеет английским, желательно французским, может спокойно в иностранных юрисдикциях осуществить представительство в суде, – это фантастическая история. Это только надо кого-то, кто хочет себе построить какую-то репутационную историю. Но таких людей только в Украине можно на пальцах посчитать. Плюс это еще должен быть человек, которому я полностью доверяю, потому что это еще и бюджет на юридическую помощь и на выплаты более 1 млрд грн. Задача практически нереальная почти, поэтому уже долго ищем”, – добавил министр.

Контекст:

Лищина был уполномоченным Минюста по делам ЕСПЧ с 2016 года, с 2019-го – еще и заместителем министра. 

В сентябре 2019 года Лищину увольняли по собственному желанию после назначения 29 августа нового правительства, распоряжение об увольнении подписывал на тот момент премьер-министр Алексей Гончарук. В сентябре 2019 года Лищина был переназначен на ту же должность.

1 сентября 2021 года Кабмин уволил его.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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