“У нас была договоренность”. Ясько рассказала, почему видео об отношениях с Саакашвили опубликовала после его ареста

По словам Ясько, их с Саакашвили отношения продолжаются около года.

“Вначале мне казалось, что нам нужно сохранить приватность. Мы оба являемся публичными людьми, и мне казалось, что настолько важно сохранить то, что мы имеем, не вмешивая третье, публичное, мнение. Мне очень хотелось это сохранить. Дальше, когда в принципе я была на это готова, сложилась ситуация, когда мы оба понимали, что ему нужно ехать в Грузию”, – сказала Ясько.

Она отметила, что некоторые люди не верили, что он поедет в Грузию, поэтому новости об их отношениях могли создать ненужный фон.

“Нам не хотелось давать повод, если бы мы сделали публичное заявление до этого [его поездки в Грузию], думать, что у него тут семья, прекрасный дом, собака, работа… И мы решили, что сохраним это. Но у нас была договоренность, что если с ним что-то происходит, конечно, нужно сказать правду, потому что правда очень важна”, – сказала Ясько.

Бацман спросила, не жалеет ли она, что опубликовала видео именно в тот момент.

“Конечно, мы предпочли бы, чтобы обстоятельства были другими и подобное заявление было сделано в счастливые, хорошие времена. Но ни его жизнь, ни моя жизнь не является простой в этом… И выпало так, что это было сделано тогда, когда мы договаривались. Мы это видео записали заблаговременно, еще до того, как я уезжала в Страсбург. Это видео могло в принципе быть не опубликовано, если бы с ним ничего не произошло. Но, к сожалению, он был арестован”, – отметил нардеп.

Ясько подчеркнула, что она не могла нарушить договоренности, поэтому считает свой поступок правильным.

“Как я могла по-другом поступить? Во-первых, у нас была такая договоренность. Во-вторых, я человек, который очень сильно его любит как человека, как мужчину, как политика, как большого деятеля… Конечно, я буду его защищать. Конечно же, голос моей поддержки я не буду глушить. Когда вы вместе, по-другому нельзя. Я знаю, что он бы за меня очень многое сделал. С моей стороны то же самое”, – сказала Ясько.

Публично об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно 1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии. Тогда Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что “любят друг друга и поддерживают”.

После появления видео Сандра Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее “неожиданным”, а форма – “совершенно неприемлемой”.

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. “Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви”, – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится “с глубокой привязанностью и уважением”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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