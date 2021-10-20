В Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября

Правительство Латвии объявило о введении в стране жестких ограничений из-за коронавируса до 15 ноября, сообщило агентство ЛЕТА.

Ограничения вступят в силу 21 октября. В страну будут закрыты большинство магазинов, учебные заведения, также отменяются развлекательные мероприятия, передает ТАСС.

На время локдауна вводится комендантский час с 20.00 до 05.00. Выходить на улицу можно будет только в случае обоснованной необходимости. При себе нужно иметь удостоверяющий личность документ и письменное подтверждение причин передвижения.

Предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости будут работать с 06.00 до 19.00.

Напомним, Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей в неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения.