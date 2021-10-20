Суд Тбилиси арестовал всех фигурантов дела об убийстве россиянки

Городской суд Тбилиси арестовал всех трех фигурантов по делу об убийстве гражданки РФ Анастасии Шаталовой в столице Грузии, сообщила прокурор Тамара Иакобидзе.

«Суд оценил улики дела и посчитал, что существовало достаточно обстоятельств, чтобы для всех троих обвиняемых избрать арест», – передает ее слова ТАСС.

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Напомним, по данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает. МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет. По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.

В МВД Грузии сообщили, что подозреваемый в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой во время задержания бросил с балкона гранату.