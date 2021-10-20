Google заявила о защите блогеров на YouTube от «русскоговорящих хакеров»
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Блогеры YouTube подверглись нападению со стороны «русскоговорящих хакеров», но большую часть аккаунтов удалось восстановить, сообщила Google.
«С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам», – цитирует заявление Google РИА «Новости».
Злоумышленники из группы, набор в которую «происходит на русскоязычном форуме», пытались заманить блогеров при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества.
Блогеров пытались заинтересовать рекламой антивирусов, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. Затем злоумышленники, получив доступ к каналу на YouTube, продавали его на черном рынке или использовали для махинаций с криптвалютой.
После того, как угрозу обнаружили, было заблокировано 1,6 млн фишинговых сообщений и восстановить 99% пострадавших аккаунтов – это около 4 тыс. аккаунтов. Расследование также проводится ФБР.
Аккаунты перепродавались по цене от 3 до 4 тыс. долларов, некоторые использовались для рекламы операций с криптовалютой.
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