 

Google заявила о защите блогеров на YouTube от «русскоговорящих хакеров»

20.10.2021, 19:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБлогеры YouTube подверглись нападению со стороны «русскоговорящих хакеров», но большую часть аккаунтов удалось восстановить, сообщила Google.

«С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам», – цитирует заявление Google РИА «Новости».

Злоумышленники из группы, набор в которую «происходит на русскоязычном форуме», пытались заманить блогеров при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества.

Блогеров пытались заинтересовать рекламой антивирусов, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. Затем злоумышленники, получив доступ к каналу на YouTube, продавали его на черном рынке или использовали для махинаций с криптвалютой.

После того, как угрозу обнаружили, было заблокировано 1,6 млн фишинговых сообщений и восстановить 99% пострадавших аккаунтов – это около 4 тыс. аккаунтов. Расследование также проводится ФБР.

Аккаунты перепродавались по цене от 3 до 4 тыс. долларов, некоторые использовались для рекламы операций с криптовалютой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / В Свердловской области мужчину заживо похоронили из-за долга в 500 рублей

05.12 / Sky News – «вдохновила целое поколение» — в Британии наградили первую темнокожую женщину-полицейского

23.10 / Собянин объявил о скидках на поездки в метро вне часа пик

14.10 / Россия предложила Госдепу раскрыть получателей американских денег

05.07 / Застреленному в Австрии чеченцу Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука – журналист

21.11 / Россия ввела санкции против 25 представителей Британии

03.06 / Twitter удалил сообщение президента Нигерии

23.07 / Песков заявил об эффективности многодневного голосования

03.10 / В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за взрыва в Бейруте

06.07 / Мошенники продали подростку водительсткие права за 40 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика