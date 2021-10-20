Google заявила о защите блогеров на YouTube от «русскоговорящих хакеров»

Блогеры YouTube подверглись нападению со стороны «русскоговорящих хакеров», но большую часть аккаунтов удалось восстановить, сообщила Google.

«С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам», – цитирует заявление Google РИА «Новости».

Злоумышленники из группы, набор в которую «происходит на русскоязычном форуме», пытались заманить блогеров при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества.

Блогеров пытались заинтересовать рекламой антивирусов, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. Затем злоумышленники, получив доступ к каналу на YouTube, продавали его на черном рынке или использовали для махинаций с криптвалютой.

После того, как угрозу обнаружили, было заблокировано 1,6 млн фишинговых сообщений и восстановить 99% пострадавших аккаунтов – это около 4 тыс. аккаунтов. Расследование также проводится ФБР.

Аккаунты перепродавались по цене от 3 до 4 тыс. долларов, некоторые использовались для рекламы операций с криптовалютой.