Комитет по чистоте крови

Глава СК Александр Бастрыкин: «Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время очередной встречи с гражданами показательно распекал подчиненного — и после совещания тот попал в больницу с нервным срывом. Но состояние здоровья 26-летнего следователя не обернулось бы таким скандалом, не сопроводи Бастрыкин свои реплики откровенным хамством, которое может быть расценено как возбуждение национальной ненависти.

Фото: РИА Новости

Встречи с народом посредством видеосвязи — новшество самого Бастрыкина. Они проводятся не реже раза в месяц, Бастрыкин на них рассматривает жалобы из регионов. В таких встречах участвуют жалобщики, следователи, на которых жалуются, ну а сам глава СК сидит в роли арбитра, радеющего за покой граждан. В среду, 13 октября, под раздачу попало следствие Всеволожского района Ленобласти. Скандал вспыхнул позже, когда портал 47News опубликовал запись мероприятия.

Из тысяч жалоб была выбрана та, где 80-летняя пенсионерка утверждала, что ее сын был убит, а следователь Всеволожского СК Владислав Мегрелов убийство не расследует. А гражданка уже расследовала: она видела в художественном фильме ровно такое же убийство. И теперь точно знает, что сына убила бывшая невестка. Следователь же утверждал, что это был несчастный случай, смерть наступила от угарного газа.

В течение получаса Бастрыкин прилюдно унижал 26-летнего лейтенанта юстиции.

«Тебе сколько лет? 26, у меня отец в 22 с войны пришел, а ты все в молодых ходишь. Сидишь тут, в молчанку играешь. У женщины горе, а ты ничего не делаешь. Какого года рождения получается? 95-го? Ну так все, 90-е лихие прошли, 2000-е уже. Там в Питере в 91-м году, помню, карточки ввели и на водку, и на хлеб. Есть нечего было. Ты этого даже не помнишь. А мы помним. Блокада Ленинграда была, только потому и город спасли, потому что было неравнодушие. Ты откуда? Из Анапы? О-о-о, лицо у тебя — оттуда. У меня там родня (отец Бастрыкина родился на Кубани, сам он во Пскове, но называет себя ленинградцем. — М. Л.).

Вот и поезжай обратно на Кубанщину, к казакам, и расскажи, за что тебя уволили. Они тебя наставят на путь истинный нагаечкой. Ниже спины пройдут, как было раньше. Видно, что ты не наш.

Ведешь себя так… …Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтером будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдешь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно особенно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали. Возвращайся обратно».

В результате появилась информация, что молодого человека прямо с онлайн-встречи увезла скорая (позже СК это опроверг).

«Разбираться» с жалобой Бастрыкин начал с того, что спросил у пенсионерки, нравится ли ей следователь? Услышав в ответ «не очень», он разразился приведенной выше тирадой. Приходят, мол, в СК, только чтобы «крутые корочки заиметь», а ничего делать не умеют, ничего не соображают, да и вообще учиться не хотят. Вступиться за следователя попыталась сестра погибшего, уверяла, что тот работал, а не просто отписывался, но Бастрыкин слушать ее не пожелал. Закончив со следователем, он перешел на весь отдел и его начальника Алексея Демченко.

«Вообще, у вас Всеволожский район всегда отличался. Как беда, так Всеволожский. Какой-то проклятый район. И там всегда проблема со следственным отделом. Кто там сейчас командует? Так, служебную проверку по полковнику — нужен такой начальник отдела, либо не нужен. Либо под увольнение, либо с понижением. А может, вообще отправить на пенсию, чтобы отдохнул…»

Как пишет питерская «Фонтанка», написать заявления об уходе в случае увольнения Мегрелова пообещали все следователи Всеволожского отдела.

— Мы, конечно, рады, что Бастрыкин, наконец, обратил внимание на Всеволожский район, но почему рассматривалась именно эта жалоба? — удивляется житель района Аркадий Леонов. — Женщину, у который сын погиб, конечно, жалко, но тут есть дела, которые касаются всех жителей. Мы уже почти 20 лет пишем в самые разные инстанции по поводу беспредела, который творится в районе. О несанкционированных свалках, незаконной вырубке леса, о миллиардных махинациях с землей («Новая» подробно писала об этом в статье «Дачный триллер» в январе нынешнего года. — М. Л.). В СК РФ и лично Бастрыкину тоже писали неоднократно. Никаких ответов не было. И вдруг такой интерес к несчастному случаю.

При прослушивании аудиозаписи вообще создавалось впечатление, будто Бастрыкин ведет предвыборную кампанию. Причем перед абсолютно целевой аудиторией — пенсионерами.

— Саша всегда очень любил самодеятельность, — рассказывал когда-то корреспонденту «Новой» однокурсник Бастрыкина (и Владимира Путина), бывший военный прокурор Ленинградского военного округа Леонид Полохов. — Сам он играл на бас-гитаре у меня в университетском ансамбле. Играл, кстати, хорошо. Но вообще он в детстве танцами занимался, он балерун настоящий. Он худой был, когда ему первый китель шили, ему это было как корове седло.

От однокурсника «Новая» тогда узнала и о том, как, в отличие от следователя Мегрелова, готовился к работе в следствии будущий профессионал Саша Бастрыкин. В его официальной биографии сказано, что он много лет проработал по комсомольской и партийной линии, а до этого, после университета, «служил в органах внутренних дел Ленинграда — инспектором уголовного розыска, следователем». Без указания конкретных мест работы.

Фото из соцсетей

— После университета он пошел в политотдел милиции, и его приказом отправили в дознаватели, как в армию, — рассказывал Полохов. — Он мне сам это рассказал. Я его встретил как-то на Невском, смотрю — Шурик идет в гражданской форме. Он в политотделе на комсомольской работе и просидел, поэтому потом на комсомольскую работу ушел. Когда его назначили директором института усовершенствования следственных работников (1988 год. — М.Л.), там возмущались: он же не работал по специальности ни дня, на комсомоле сидел, и вдруг на тебе — директор института. Мне тогда звонила оттуда одна коллега, больше всех возмущалась. Был период, когда он без работы сидел (октябрь 1991-го — январь 1992-го. — М. Л.).

Однокурсники наши говорили, как они Сашу пытались привести в чувство. Его первая жена Наташа, тоже с нашего курса, тогда работала в Адмиралтейском РУВД. Как-то она позвонила, попросила зайти. Захожу — сидит Саша. Сам никакой, серый пыльник на нем, треники, грязная майка на голое тело. Ноябрь месяц. У него такой вид был, будто сейчас выйдет и бросится под машину.

Но позже, как мы знаем, карьера Бастрыкина нормализовалась, а с 2000 года пошла вверх.

О том, до какой степени дорожит кадрами глава СК, говорит история с убийством «сотрудника Следственного комитета» Дмитрия Марининова. Напомним, что днем 16 января 2009 года в Красносельском районе Петербурга, где жил Марининов, неизвестный выстрелил ему в голову. В новостях появилась информация, что погибший — сотрудник СК. Бастрыкин в это время находился в Финляндии. Он немедленно прервал визит, примчался в Петербург и под телекамеры объявил, что погибший охранял следственную бригаду по делу «крестного отца» Питера Владимира Барсукова, а преступление — месть и попытка запугать борцов с криминалом.

Позже выяснилось, что Марининов был, строго говоря, не сотрудником СК, а стажером-референтом еще без аттестации и права на ношение оружия. И вряд ли его стажировка окончилась бы успехом, потому что в прошлом у молодого человека нашлись проблемы с законом. Позже выяснилось, что он имел отношение к группировке наркоторговцев, а убили его, по всей видимости, из-за конфликта между пушерами. Согласно данным ГУВД Петербурга и области, отраженным в официальной сводке преступлений за 30 марта 2009 года: «Убийство Марининова произошло в результате конфликта из-за передела сфер влияния по контролю за распространением наркотических средств на территории Красносельского района Санкт-Петербурга». Версию о том, что Марининов имел отношение к наркоторговле, подтвердили СМИ.

По информации «Фонтанки», Марининов входил в ОПГ, промышлявшую «разгоном»: выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, преступники вычисляют наркоторговцев, задерживают их с товаром, изымают его, а затем требуют отступное за то, чтобы «задержанные» не привлекались к ответственности. Наркотик поступал в продажу уже в сеть «разгонщиков», а конкуренты старались не появляться на той территории.

Вполне возможно, что Марининов действительно негативно относился к наркоторговле и на свой страх и риск собирал информацию о наркоторговцах, чтобы затем передавать ее в милицию. Но тогда зачем ему понадобилось поддельное удостоверение сотрудника милиции на другую фамилию, обнаруженное у Марининова рядом с удостоверением стажера СК?

В 2012 году Горсуд Петербурга признал виновными в убийстве Марининова троих наркоторговцев, хотя версия немного видоизменилась. Согласно приговору, Марининов, «отрицательно относящийся к незаконному сбыту наркотических средств, осуществляя действия, не связанные с исполнением им должностных обязанностей, в 2008 году стал собирать информацию о незаконной деятельности группы… и передавать ее в правоохранительные органы, с целью пресечения данной деятельности, выполняя тем самым свой общественный долг», за что и был убит. Словом, никакой связи ни с делом Барсукова, ни вообще с «работой» в СК.

Несмотря на то что информация о принадлежности Марининова к криминальным кругам так и не была опровергнута, это не помешало Бастрыкину выбить имя погибшего на мемориальной доске в здании ведомства: с именами «сотрудников СК, погибших при исполнении своих обязанностей». Красуется его имя там и по сей день.

Самой, пожалуй, серьезной ошибкой Бастрыкина на недавней онлайн-встрече была фраза про понаехавших азиатов, которым он посоветовал возвращаться домой.

По информации «Новой», эти слова были крайне негативно восприняты дипломатами среднеазиатских республик.

— На мой взгляд, подобные слова из уст чиновника такого ранга просто недопустимы, — пояснил «Новой» почетный консул Кыргызской Республики в Петербурге Таалайбек Абдиев. — Наверху ведут курс на интеграцию, а обмен рабочей силой — один из важных факторов такой политики. Граждане Киргизии приезжают в Россию работать. Они трудятся на стройках, подметают улицы, ремонтируют дороги. Я считаю, что если люди полезны для страны, для города, то говорить про них «понаехали» как минимум оскорбительно. Да, среди приехавших в Россию встречаются и криминальные личности: в семье не без урода. Но судить по ним о народе — это неправильно.

Пока неизвестно, будут ли диппредставительства азиатских республик реагировать официально. Но в соцсетях уже вовсю обсуждается вопрос: подпадает ли фраза Бастрыкина под обвинение в разжигании национальной розни (ст. 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства). Обычно СК применяет 282-ю статью без колебаний.

Максим Леонов, специально для «Новой»

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