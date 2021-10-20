Ученые презентовали три вероятных сценария будущего Земли до 2500 года

Канадские исследователи провели исследование, посвященное вероятным изменениям на Земле до 2500 года в свете перспективы глобального потепления. На основании его результатов исследователи представили три предположительных сценария развития событий на планете – от обнадеживающего до крайне пессимистичного.

В ходе научной работы ученые, представляющие Университет МакГилла (Квебек, Канада), использовали HadCM3 – одну из версий британской модели, имитирующей общую циркуляцию атмосферы и океана и наиболее точно передающей реакцию климатических условий Земли на внешние воздействия. При этом первый из прогнозов предполагал минимальный уровень смягчения результатов глобального потепления, второй – с повышением температурного показателя на 2,6 градусов, а третий, наиболее оптимистичный – со сдерживанием роста глобальных температур ниже двух градусов. Примечательно, что, по расчетам экспертов, даже немедленное прекращение выбросов углекислого газа способно снизить парниковый эффект лишь через несколько десятилетий. Как следствие – процесс потепления будет продолжаться в течении нескольких последующих веков, а уже к 2500 году принесет глубокую реструктуризацию глобальных биомов.

Вышеуказанные метаморфозы прогнозируемо кардинально изменят климатические пояса вкупе с растительностью многих областей планеты. В качестве одного из наиболее показательным примеров специалисты привели регион тропического леса Амазонки. “Сегодня он является домом для трети известных видов и поглощает около 7% антропогенных выбросов СО2. Однако к 2500 году температура настолько изменится, что тропические леса больше не смогут там расти”, – объяснил руководитель научной группы Кристофер Лайон. Другие же регионы Земли к упомянутому периоду может “накрыть” такой жарой, что жизнь в них грозит стать невыносимой. Модель свидетельствует, что экстремально жаркие полугодичные периоды можно ожидать на таких территориях, как Африка, Аравия, Юго-Восточная Азия, регионы Амазонки и северная часть Австралии.

Также значительно сократиться способны территории, на которых выращиваются различные сельскохозяйственные культуры, при этом основная их часть сместится к обоим полюсам. В целом, как предполагают эксперты, пригодные для выращивания наиболее важных продуктов питания пространства уменьшатся к 2500 году на 15-18%, а запасы проса, сои, риса, кукурузы, пшеницы и картофеля запросто могут стать дефицитными. Впрочем, в случая потепления менее, чем на два градуса, на пространствах умеренных широт площади выращивания продуктов сельского хозяйства снизятся лишь на 2,9%. К слову, упомянули исследователи и о таких сопутствующих глобальному потеплению факторах, как увеличение миграционных перемещений и вероятные конфликты в распределении ресурсов.

Наиболее же печальным исследователи назвали третий сценарий развития событий, который может наступить вследствие значительного повышения уровня Мирового океана. Такой прогноз угрожает гибелью всему человечеству, ведь в этом случае огромные площади планеты станут полностью непригодными для заселения жителями. “Мы должны думать о мире, в котором будут жить наши дети и внуки. И сделать все, что сейчас в наших силах, чтобы Земля была пригодной и для их жизни”, – резюмировали эксперты. Материалы научной работы были опубликованы в Global Change Biology.

Источник: rg.ru