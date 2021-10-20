 

Двое агентов ФБР заблудились при обыске вашингтонского дома Олега Дерипаски

20.10.2021, 18:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтонское отделение ФБР США приступает к розыску двоих специальных агентов, которые участвовали в обыске дома Олега Дерипаски. Они вошли в дом в пять часов вечера накануне, и до сих пор не могут найти выхода из него.

Обыск в доме Дерипаски ФБР планировала провести за один день. Однако площадь жилища оказалась столь большой, что следственные действия затянулись. На подмогу коллегам прибыли 14 агентов, которые не участвовали в предварительном брифинге и не были осведомлены о масштабах объекта, на котором предстоит работать. Двенадцать из них вернулись с наступлением темноты, двоих же сейчас ищут.

«Мы подтверждаем отсутствие двоих специальных агентов. Для их поиска сформирован отряд из полицейских и пожарных, который начнёт работу, как только взойдёт солнце. Мы все надеемся на лучшее и молимся за скорейшее возвращение наших товарищей», – сообщает пресс-служба ФБР.

Заблудившиеся агенты поддерживают связь с полицией по мобильным телефонам. Они хорошо себя чувствуют, подзаряжают телефоны от имеющихся в доме розеток, и уже дважды подкреплялись найденными во время скитаний съестными припасами. Архитектор дома Дерипаски пытался сориентировать потерявшихся, чтобы они смогли найти ближайший выход, но, судя по всему, планировка изменилась в последние годы, и советы архитектора лишь запутали их.

В случае, если вывести агентов не удастся к полудню по вашингтонскому времени (19 часов по Москве), им разрешат разбить стекло и выйти через ближайшее окно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / В Москве благоустроили территории 23 поликлиник

08.08 / Политолог Ищенко: в погоне за голосами Зеленский пытается стать главным русофобом

20.10 / Мнение: Европа полюбит холодок

24.10 / Благодаря обсуждению запретных тем священник стал популярным блогером

07.08 / Милонов поддержал предложенные Осташко меры преследования преступников ВСУ

05.08 / Скандалы: Эксперт ООН оценил опасность аммиачного облака из Бейрута для курортов Турции

22.09 / Мнение: Преддверие встречи

22.12 / Рогозин назвал санкции незаконными

11.02 / Полежать и досидеть

09.09 / Терапевт Лапа рассказала об опасностях освежителей воздуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика