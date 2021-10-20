Двое агентов ФБР заблудились при обыске вашингтонского дома Олега Дерипаски

Вашингтонское отделение ФБР США приступает к розыску двоих специальных агентов, которые участвовали в обыске дома Олега Дерипаски. Они вошли в дом в пять часов вечера накануне, и до сих пор не могут найти выхода из него.

Обыск в доме Дерипаски ФБР планировала провести за один день. Однако площадь жилища оказалась столь большой, что следственные действия затянулись. На подмогу коллегам прибыли 14 агентов, которые не участвовали в предварительном брифинге и не были осведомлены о масштабах объекта, на котором предстоит работать. Двенадцать из них вернулись с наступлением темноты, двоих же сейчас ищут.

«Мы подтверждаем отсутствие двоих специальных агентов. Для их поиска сформирован отряд из полицейских и пожарных, который начнёт работу, как только взойдёт солнце. Мы все надеемся на лучшее и молимся за скорейшее возвращение наших товарищей», – сообщает пресс-служба ФБР.

Заблудившиеся агенты поддерживают связь с полицией по мобильным телефонам. Они хорошо себя чувствуют, подзаряжают телефоны от имеющихся в доме розеток, и уже дважды подкреплялись найденными во время скитаний съестными припасами. Архитектор дома Дерипаски пытался сориентировать потерявшихся, чтобы они смогли найти ближайший выход, но, судя по всему, планировка изменилась в последние годы, и советы архитектора лишь запутали их.

В случае, если вывести агентов не удастся к полудню по вашингтонскому времени (19 часов по Москве), им разрешат разбить стекло и выйти через ближайшее окно.

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