 

Всемирный банк выделит $39 млн на прокладку трамвайной линии до станции метро “Дворец спорта” в Киеве

20.10.2021, 18:45, Новости дня
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Трамвайная линия будет пролегать от улицы Старовокзальной до станции метро “Дворец спорта” с заездом на Вокзальную площадь.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что эти деньги “разморозят один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице”.

“[Проект] позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро “Вокзальная”, которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла. К реализации этого решения Киев шел годами”, – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4620256881356466

Если местные власти будут работать “эффективно и системно”, строительство новой линии начнут в следующем году, надеется Кубраков. Министерство перечислило такие преимущества проекта: 

создание альтернативного маршрута, который улучшит сообщение между микрорайонами правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;
уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;
уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение заторов;
реконструкция улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут;
запуск нового экологического транспорта и снижение уровня загрязнения воздуха в центре Киева.

ВБ предоставит кредит в рамках соглашения с Украиной по развитию городского общественного транспорта. Киевская городская государственная администрация сейчас завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта, заключили чиновники.

Контекст:

ВБ – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда (МВФ). С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов ВБ в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна “Программа ради результатов”.

В мае 2021 года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта “Доступ к долгосрочному финансированию” для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект “Доступ к долгосрочному финансированию” на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая этого года заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”.

В конце июня правительство Украины и ВБ заключили соглашение на сумму $350 млн.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ВБ является вторым кредитором Украины после Международного валютного фонда. “У нас есть амбиция получать от $1 млрд до $2 млрд [от ВБ] в следующие годы”, – говорил глава правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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