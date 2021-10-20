Топ-менеджер “Укрзалізниці”: Изношенный вагонный парк – это прямая угроза безопасности движения

“Программа включает в себя обновление двух видов подвижного состава: полувагонов и зерновозов. Это два наиболее массовых вида вагонов. Планируется постепенное ограничение срока эксплуатации вагонов и построение новых вагонов вместо списанных. Всего планируется в течение семи лет списать почти 38,7 тыс. изношенных полувагонов и взамен построить 30,2 тыс. новых полувагонов; списать почти 18,8 тыс. зерновозов и построить 14,6 тыс.”, – сказал он.

По словам Ткачева, в Мининфраструктуры понимают, что резкое ограничение сроков эксплуатации вагонов придет к списанию 54% вагонного парка (или 95 тыс. вагонов), из-за чего экономика может лишиться возможности перевозить грузы по железной дороге.

“Поэтому программа разработана таким образом, чтобы в течение семи лет проводилось поэтапное сокращение предельно допустимого срока эксплуатации грузовых вагонов. Цель: за семь лет сократить предельный срок эксплуатации вагонов до нормативного, установленного заводом-изготовителем”, – сказал он.

Ткачев добавил, что Мининфраструктуры разработало каскадное ограничения предельного срока эксплуатации, чтобы не было стресса ни для экономики, ни для грузоотправителей, ни для владельцев вагонов, ни для самой “Укрзалізниці”.

Менеджер сообщил, что в 2020 году 30% аварий на железной дороге произошли из-за плохого состояния подвижного состава. Всего в прошлом году было зарегистрировано 813 транспортных происшествий, в которых погибли 212 человек и 40 получили травмы. Из них – 479 аварий с подвижным составом, 126 аварий – в результате схода вагонов с рельсов.

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