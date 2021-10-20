 

Судья Верховного Суда Ткачук: Для судей в Донецкой и Луганской областях рассматривать дела, связанные с военными действиями, – постоянная душевная рана

20.10.2021, 18:45, Новости дня
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“Конечно, нужны. Проблему надо было решить в самом начале войны, еще в 2014 году, и вот почему. Ко времени распада СССР Украина была одним из самых мощных в военном плане государств. Военные суды оказались не всем удобны и приятны, особенно некоторому военному командованию, пытавшемуся заработать на разоружении и вопросах материального обеспечения Вооруженных сил. Речь не только о центральных органах военного управления и главных руководителях в Минобороны, но и командирах попроще, других лицах, имевших доступ к материальным ценностям. Военные суды тогда очень оперативно рассматривали дела в воинских частях по месту дислокации. И сам факт, что дела рассматривали через четыре-шесть месяцев после совершения преступления, благотворно влиял на дисциплину в армии и профилактику правонарушений. Потому что человек понимал неотвратимость наказания”, – рассказал он. 

По данным Ткачука, в защите их интересов и прав нуждается значительное количество военнослужащих. 

“Им нужен этот механизм специализированного суда. Никогда не поздно сделать то, что надо. Война не закончилась еще. Если мы говорим о возврате своих территорий, военные суды понадобятся и потом. Проблемы, связанные с защитой интересов военнослужащих, останутся”, – отметил судья. 

Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет. Читайте полный текст интервью

Он рассказал, что судьям в Донецкой и Луганской областей морально тяжело рассматривать дела, которые связаны с конфликтом. 

“Я несколько раз был на Донбассе, встречался с судьями – это патриоты до мозга костей. У одного руководителя суда мама оказалась на оккупированной территории, чудом удалось ее вывезти. И представьте себе, через все блокпосты она привезла оттуда свой украинский паспорт и вышиванку. За это ее могли просто убить, если бы вдруг увидели. А рядом работают другие судьи, у кого на оккупированной территории остались родители и другая родня. Для судей в Донецкой и Луганской областях рассматривать дела, связанные с военными действиями, очень непросто – это постоянная душевная рана. Но дела надо рассматривать. Должны существовать суды, не отягощенные проблемами родственных уз или иных связей. И поскольку военные суды действуют экстерриториально, они могли бы решить и эту проблему”, – подчеркнул Ткачук. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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