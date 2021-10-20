Corum Group построит новый вентиляционный ствол на Запорожском железорудном комбинате

“Впервые в истории независимой Украины будет реализован уникальный и масштабный проект в горно-металлургической отрасли, который позволит обеспечить стабильную работу ЗЖРК до 2055 года. Строительство Южного вентиляционного ствола № 2 – это пример нацеленной в будущее грамотной стратегии развития и честного партнерства, результаты которого будут приносить плоды не одно десятилетие”, – заявил гендиректор комбината Дмитрий Колесников.

В пресс-службе Corum Group (входит в “ДТЭК Энерго”) отметили, что в строительстве “будут задействованы все сервисные и производственные площадки компании”. Речь идет о проходке вертикального ствола до глубины 340 метров “в сложных горно-геологических условиях” и работах “по строительству комплекса поверхности ствола под ключ, а также использование способа искусственного замораживания грунтов”.

“Строительство Южного вентиляционного ствола №2 на ЗЖРК – уникальный и при этом очень сложный проект, и для нас важно, что такой беспрецедентный для Украины за более чем 30 лет реализуем именно мы. Мы уверены, что наша экспертиза обеспечит успешный результат для клиента”, – сказал гендиректор Corum Group Михаил Потапов.

Стоимость проекта составляет около $81,64 млн. По результатам, как ожидается, объем добычи руды с Переверзевского месторождения увеличится с 0,5 млн до 2 млн тонн и позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

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