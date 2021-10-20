Мнение: Глубокая трансформация, которую почувствует каждый

Китайский официоз "Жэнминь Жибао" о происходящих сейчас и грядущих изменениях в китайском обществе.

Каждый в Китае может почувствовать, что происходит глубокая трансформация!

В китайской индустрии развлечений никогда не было недостатка в сенсациях, когда звезды оказывались обвинены в мерзких поступках. Не так давно появились скандальные сообщения о У Ифане и Хо Цзуне (30-летний канадско-китайский актер У Ифань летом этого года был задержан пекинской полицией по обвинению в изнасиловании; тоже 30-летний певец Хо Цзун был вынужден объявить о своем уходе из шоу-бизнеса из-за неэтичных записей в чате о встречавшейся с ним девушке — прим. ИноСМИ). Возмущение вызвала также информация о том, что Чжан Чжэхан посещал храм Ясукуни для «поклонения чертям». (Китайский актер Чжан Чжэхан посетил японский военный храм Ясукуни в качестве туриста в 2018 году и выложил фото в соцсети. Между тем в храме захоронены и 14 японских военных преступников, убивавших китайцев во время оккупации Китая Японией в 1930-е и 1940-е годы — прим. ИноСМИ).

Нет разложению художественной элиты!

А совсем недавно выяснилось, что телеведущий Хунаньского спутникового телевидения Цянь Фэн обвинен в изнасиловании. Все это заставило людей почувствовать, что китайская индустрия развлечений прогнила насквозь. Если мы не начнем исправлять это положение, то не только сфера развлечений, то болезнь распространится дальше. Еще чуть-чуть — и все наши культурные круги, литературные круги, шоу-бизнес, кино и телевидение также окажутся прогнившими, безнравственными.

За последние два дня вновь поднялся шторм, и в индустрии развлечений разразился новый скандал. Управление по вопросам киберпространства Китая приложило большие усилия, чтобы привести в порядок «фан-домы» (фан-сообщества, прим. пер.). Главное государственное налоговое управление наложило штраф на Чжэн Шуан (популярную молодую актрису, вляпавшуюся в скандал с покупкой услуг суррогатного материнства в США — прим. ИноСМИ) за уклонение от уплаты налогов на сумму 299 миллионов юаней. Что означает этот новый тяжелый удар по индустрии развлечений, что теперь позволено, а что запрещено? Ответ — в следующей главке.

Новое регулирование фан-клубов

25 августа Управление по вопросам киберпространства Китая выпустило уведомление об усилении контроля над хаосом в «фан-домах» и выдвинуло десять требований для управляющих «фандомами». Во-первых, теперь эти фан-сообщества должны отказаться от «обожествления» списков звездных артистов. Во-вторых, они должны оптимизировать и откорректировать правила выставления рейтингов тех или иных артистов. В-третьих, надо усилить контроль над звездными компаниями-посредниками. В-четвертых, придется регулировать учетные записи фан-групп в Интернете. В-пятых, надо запрещать обмен безнравственной скандальной информацией. В-шестых, надо навести порядок в правилах бана: за какие грехи и нарушения человеку запрещается дальнейшее участие в группе — все должно быть расписано. В-седьмых, нельзя путем манипулирования провоцировать фанатов на неумеренное потребление тех или иных товаров. В-восьмых, должны быть четкие правила, которым должны соответствовать заголовки фан-информации. В-девятых, нужно строго контролировать участие несовершеннолетних. В-десятых, нужно создать единые правила по сбору средств для оказания помощи нуждающимся.

В уведомлении конкретно упоминается необходимость улучшения ситуации с точки зрения поддержания политической и идеологической безопасности в интернете. Цель — создание чистого киберпространства и продвижение упорядоченного управления неразберихой в «фан-домах».Очевидно, что это новая политическая акция. Пользователи сети должны понимать этот шаг именно как политическое решение.

Личное дело актрисы Чжэн Шуан

Это не единичный случай. 27 августа Главное государственное налоговое управление опубликовало свое решение о штрафе для актрисы Чжэн Шуан (уже упоминавшейся выше актрисы, попавшей в скандал в связи с использованием услуг суррогатных матерей в США — прим. ИноСМИ). Актриса была привлечена к ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов. В ходе расследования выяснилось, что, когда Чжэн Шуан снималась в сериале «Китайская история призраков» в 2019 году, ее гонорар за участие в съемках по договоренности с продюсером составил 160 миллионов юаней.

Это огромная сумма. Но фактически актриса получила 156 миллионов юаней, которые были разбиты на два платежа. Первый платеж — 48 миллионов юаней — Чжэн Шуан не декларировала как личный доход в виде заработной платы. Она объявила их корпоративным доходом с помощью фальшивых деклараций, тем самым уклонившись от уплаты налогов. Второй платеж для актрисы — 108 миллионов юаней — тоже был скрыт. Продюсер подписал фальшивый контракт на эти деньги с попавшей под его влияние Чжэн Шуан, выплатив эти деньги в форме «инвестиций». Тем самым Чжэн Шуан уклонилась от надзора со стороны руководства отрасли. Результат: она получила «астрономическое вознаграждение», а доходы скрыла, предоставив фальшивые декларации. Таким образом ей удалось избежать уплаты налогов.

В ходе расследования по теневым выплатам за фильм «Китайская истории призраков» было установлено, что Чжэн Шуан нарушила закон, уклонившись от уплаты налогов на 43,027 миллиона юаней, а другие налоги были также недоплачены в размере 16,177 миллиона юаней. В то же время было обнаружено, что после регулирования порядка налогообложения кино- и телеиндустрии в 2018 году прочие дополнительные доходы от результатов актерской деятельности Чжэн Шуан составили 35,07 миллиона юаней. В бумагах также обнаружены проблемы с изменением характера личного дохода на корпоративный доход и подачей ложных деклараций. Согласно расследованию незаконных действий Чжэн Шуан, было установлено, что с этих денег она недоплатила государству налогов на сумму 2,422 миллиона юаней, а другие налоги были недоплачены в размере 10 342 900 юаней. В общей сложности Чжэн Шуан не задекларировала 191 миллион юаней личного дохода с 2019 по 2020 год, уклонилась от уплаты налогов на сумму 45,269 миллиона юаней. А сумма прежде недоплаченных налогов составила 26 520 700 юаней. Вот такой печальный итог.

Уклоняющаяся от налогов получила по заслугам

Согласно соответствующим законам и постановлениям, Чжэн Шуан была оштрафована на сумму 299 миллионов юаней, что включает налоги, штрафы за просрочку платежей и штраф за нарушение закона. Среди этих платежей налог, который следует возместить в соответствии с законом, составил 71 790 300 юаней. Добавьте сюда штраф за просрочку платежа в размере 8 889 800 юаней; плюс четырехкратный штраф в размере 30 695 700 юаней за уклонение от уплаты налогов путем подачи ложной информации.

Что будет, если она не заплатит? Согласно Уголовному кодексу Китайской Народной Республики, если штраф не будет уплачен в установленный срок, налоговый орган передаст дело в орган общественной безопасности для того, чтобы поработать над этим вопросом его методами. Но уже приняты и меры по творческой линии. Главное управление радио, кино и телевидения выпустило уведомление, запрещающее телевидению и радио, а также сетевым службам аудиовизуальных программ приглашать Чжэн Шуан к участию в своих шоу. Больше того: принято решение прекратить трансляцию уже отснятых программ, в которых участвовала актриса.

Любительница хайпа на скандалах исчезает с экранов

Плохо кончилась и цепь скандалов вокруг Чжао Вэй (тоже подвергнутая публичному наказанию китайская актриса, причем причины наказания пока до конца не ясны — Прим. ИноСМИ). Чжао Вэй часто появлялась на первых полосах различных СМИ, пока не попала в эпицентр скандала. 26 августа все новости о Чжао Вэй были удалены из сети Weibo, а во многих фильмах, таких как «Возвращение жемчужины» и «Глубокая любовь под дождем», имя актрисы было стерто из списка звезд на сайтах Tencent и iQiyi.

Строго говоря, Чжао Вэй должна была исчезнуть из поля зрения китайской публики еще 20 лет назад, но она лишь становилась все более и более популярной. Двадцать лет назад она появилась на публике с флагом с изображением восходящего солнца. Это флаг милитаристской Японии времен второй мировой войны, то есть японских захватчиков. Неудивительно, что на актрису обрушился шквал критики в интернете. Но, что удивляет, ее выступления на публике не были запрещены. Вместо этого она блистала на китайском рынке капитала и была названа «женским китайским аналогом» американского финансиста Уоррена Баффета.

В то время она смело конкурировала с Ма Юнем, Ван Линем и другими предпринимателями. Но, несмотря на авантюризм, она получила какие-то возможности контролировать общественное мнение: негативные новости о ней не появлялись или быстро исчезали. Позже, в фильме «Никакой другой любви», срежиссированном ею же, главный герой Дай Лижэнь стал убежденным сторонником независимости Тайваня, а главная героиня Кико Мидзухара оказалась японской антикитайской активисткой, которая поддерживала поклонение предкам-милитаристам в храме Ясукуни. Этот фильм вызвал небывалое возмущение у публики, но скандал на удивление быстро утих.

Чашу терпения переполнило поведение близкого друга Чжао Вэй, актера Чжана Чжэхана. Он не только часто появлялся в храме Ясукуни, совершая нацистские жесты, но еще и завязал знакомство с японскими политиками правого крыла. Подобное поведение вызвало всеобщее возмущение во всем Китае. Проблема остается в том, что, сколько бы ни было негативных новостей, Чжао Вэй все никак не может угомониться. Похоже, ее огорчало не то, что о ней появляются критические сообщения. Ее огорчало, что каждый вызванный ими очередной скандал быстро затухал. Теперь придется огорчиться всерьез — Чжао Вэй исчезла с экранов.

Добрым гражданам — урок

Вместе с Чжао Вэй с экранов исчез и американский китаец Гао Сяосун. Его программы «Сяо Говорит» и «Сяо рассказывает истории» довольно долго успешно расходились в китайском интернете и на телеканалах. Он нес всякий вздор об истории, восхвалял США и даже нашел преданных фанатов в Китае.

Все эти события произошли с калейдоскопической быстротой: усиление контроля над «фан-домами», штрафа для Чжэн Шуан, а затем еще и прямой запрет на появления Чжао Вэй и Гао Сяосуна — все это обрушилось на богему буквально за два дня. Возникает вопрос: а как нам, обычным гражданам, относиться к этому? Если мы не будем рассуждать аполитично, а посмотрим на эту серию событий с высокого политического уровня, мы сможем рассмотреть здесь тенденцию. Вполне определенную историческую тенденцию развития страны.

Наказание для зарвавшихся толстосумов

Получили по заслугам не только представители богемы, но и зарвавшиеся предприниматели. Тут можно вспомнить приостановку IPO (первичного размещения акций — прим. ИноСМИ), задуманного было китайской компанией Ant Group. За разные прегрешения компания вместо IPO получила включение в список на реструктуризацию. Теперь компания будет проходить через эту самую реструктуризацию вплоть до восстановления в ней экономического порядка и дисциплины. Все это — в рамках ужесточения антимонопольной политики центральным правительством. Добавьте сюда наложение штрафа на компанию Alibaba Group в размере 18,2 миллиарда долларов и расследование в отношении компании Didi Globali. Не забудем и про контекст этих очистительных событий: торжественное празднование 100-летия основания Компартии Китая центральным правительством. Во время празднования этой даты было выдвинуто предложение встать на путь «всеобщего процветания». Но тут же последовала и описанная выше недавняя серия действий по усилению контроля над индустрией развлечений.

Великое возвращение к социализму

Все это говорит нам о том, что Китай претерпевает серьезные изменения в экономической, финансовой, культурной и политической областях. В стране происходит глубочайшая трансформация. Это возвращение от чрезмерного увлечения эффективностью капиталов к интересам широких масс. Это трансформация капитало-ориентированной модели в модель, ориентированную на народ. Таким образом, мы имеем дело с политической трансформацией. И опять народ — во главе этого нового тренда, а те, кто попробует мешать этим переменам на благо народа, будут отброшены в сторону самим ходом истории. Это глубокое изменение также является возвращением — великим возвращением к первоначальному замыслу Компартии Китая. Возвращением к модели, ориентированной на людей, к самой сути социализма.

Вернувшийся красный цвет смывает налипшую грязь

Это изменение смоет всю налипшую грязь. Рынок капитала больше не будет раем для капиталистов, которые могут разбогатеть за одну ночь. Рынок культурных мероприятий больше не будет раем для неженок-звезд. А программы новостей и формируемое ими общественное мнение больше не будут заниматься низкопоклонством перед западной культурой. Это возвращение красного цвета, возвращение героев, возвращение к благородству.

Следовательно, нам необходимо навести, наконец, порядок в культурном хаосе. Нам нужно построить яркую, здоровую, мужественную, сильную и ориентированную на людей культуру. Нам необходимо покончить с хаотичным манипулированием рынка крупным капиталом, с его монополизацией платформ, с беспорядком из-за вытеснения заработанных настоящих денег деньгами спекулятивными и «низкокачественными». Настало время направить поток капитала на предприятия, прежде всего в высокотехнологичный сектор и в обрабатывающую промышленность. Нужно разобраться с беспорядком в управлении образованием, начиная с управления учебными организациями и кончая удобным расположением жилья около школ. Настало время заставить систему образования по-настоящему стать ориентированной на людей и справедливость, с тем чтобы у обычных людей появилось пространство для роста — карьерного и личностного.

Не истреблять богатых, чтобы помочь бедным

В будущем также необходимо скорректировать высокие цены на жилье и высокие медицинские расходы, чтобы окончательно сравнять «три горы общества»: образование, медицина и жилье. Хотя мы не должны истреблять богатых, чтобы помогать бедным, нам все же необходимо эффективно решить проблему растущего разрыва в доходах между богатыми и бедными. Общее процветание заключается в том, чтобы позволить обычным работникам получать больший доход за счет распределения общественного богатства. Это привнесет в наше общество ряд радикальных новых изменений. Текущих усилий по исправлению положения в сфере развлечений, искусства, кино и телевидения далеко не достаточно. Мы должны использовать все средства для борьбы с различными феноменами фанатичного поклонения эстрадным и киношным «звездам». Настало время привести в порядок фан-домы (сообщества поклонников той или другой «звезды» — прим. ИноСМИ). Настало время полностью искоренить явление «женоподобных» звезд и молодых поп-«идолов», распространившееся в нашем обществе. Нужно по-настоящему сделать направление сфер развлечений, литературы, кино и телевидения прямым и правильным. Все наши литературные и художественные деятели, работники кино и телевидения должны спуститься до низового уровня, чтобы простые рабочие и обычные люди тоже могли стать главными действующими лицами литературы и искусства. А выходцы из рабочей среды — мастерами литературы и искусства.

Не забывать о внешней угрозе и цветной революции

В настоящее время Китай сталкивается со все более суровой и сложной международной обстановкой. США осуществляют военные угрозы в адрес нашей страны, проводят экономическую и технологическую блокаду, наносят финансовые удары и ведут политическую и дипломатическую осаду Китая, а также инициируют против КНР биологическую войну, кибер-войну и, конечно же, медиа-войну. Те же США еще и угрожают нам в космосе. А пятая колонна внутри Китая все чаще провоцирует попытки провести цветную революцию в стране. Если нам по-прежнему придется полагаться на крупных капиталистов как на главную силу в борьбе против империализма и гегемонизма, если мы продолжим сотрудничество с американской отраслью «массовых развлечений», наша молодежь утратит свою сильную и мужественную энергию. И тогда мы потерпим такой же крах, как и Советский Союз, еще до того, как подвергнемся настоящей атаке , позволив нашей стране рухнуть, нашим врагам разграбить богатство Китая, а нашему народу — оказаться в огромной беде. Таким образом, глубокие преобразования, происходящие в настоящее время к Китае, направлены на то, чтобы ответить на грубые и свирепые атаки, которые Соединенные Штаты ведут против Китая.

Ветры перемен

Каждый может почувствовать, что в стране начались глубочайшие социальные преобразования. Не только в финансовой сфере с ее капиталом и не только в индустрии развлечений. Мы не должны ждать и желать легкой победы. Мы должны проявить крайнее усердие, чтобы очистить наш дом. Только так мы сможем впустить в него свежий воздух и сделать наше общество более здоровым, чтобы каждый человек в нем чувствовал себя счастливым и морально, и физически.

(с) Ли Гуанмань

https://inosmi.ru/politic/20211020/250737737.html – цинк

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