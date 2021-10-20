 

Минобрнауки предложило ввести углубленное изучение климата в вузах

20.10.2021, 18:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ вузах Москвы и южных регионов страны может быть введено углубленное изучение климата, такая инициатива поступила от Минобрнауки, сообщил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на полях XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только что мы непосредственно разговаривали и общались с министром науки и высшего образования [Валерием] Фальковым и пришли к мнению, что должны быть дополнены материалы по климату, и в высших учебных заведениях должны быть введены новые профессии и дополнительные часы должны быть углубленного изучения климатологии, связанной и с климатом, и экономикой», – передает его слова ТАСС.

Эдельгериев заявил, что он также обсуждал с министерством науки и высшего образования, в каких регионах следует ввести углубленное изучение климатологии в первую очередь: первыми могут стать южные регионы страны и Москва.

Ранее в Минприроды назвали главные климатические риски для России.



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