 

Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер

20.10.2021, 18:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.

Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.

«Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.

Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.

«17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной компанией, арендой зала и другими нюансами. То есть, для меня, это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.

Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.



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