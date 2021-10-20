 

Талибы обсудили в Москве экономические отношения с Россией

20.10.2021, 18:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТалибская делегация (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в ходе «московского формата» обсудила развитие экономических связей с Россией, сообщил представитель делегации.

«У нас хорошие отношения с Россией. Мы обсуждали различные вопросы, включая экономические и торговые связи. В целом, политика нового временного правительства Афганистана заключается в том, чтобы использовать географическое положение страны и превратить ее в экономический хаб, который будет служить наращиванию торговли между странами региона, и помочь экономической интеграции Афганистана», – цитирует неназванного представителя РИА «Новости».

Напомним, делегация «Талибана» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо РФ и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.



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