 

Мнение: Сколько лет Навальный проведет в камерах и бараках?

20.10.2021, 18:30, Разное
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Навальному присудили премию имени Сахарова «За свободу мысли».

«Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, юрист и борец против коррупции…. Он признан политзаключенным и в данный момент находится в исправительной колонии» – написано на сайте Европарламента.

Премия «За свободу мысли» вручается Европарламентом с 1988 года за вклад в борьбу за права человека.

Первыми лауреатами награды в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко.

В 2018 году премию Сахарова получил украинский режиссер Олег Сенцов.

В 2019 году лауреатом премии стал Ильхам Тохти, известный китайский экономист, по происхождению уйгур, который с января 2014 года находится в тюремных застенках, приговоренный к пожизненному лишению свободы за критику политики китайских властей в отношении уйгуров.

Нельсон Мандела 27 лет провел на каторге…. Его осовободили лишь в 1990 году, а в 1994 году он был избран президентом ЮАР…

Неужели и у Навального впереди десятилетия тюремных бараков колонии?

Фотографии Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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