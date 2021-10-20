 

Собянин рассказал о применении энергоэффективных технологий в Москве

20.10.2021, 18:28, Разное
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По словам градоначальника, за последние 10 лет энергоемкость ВРП Москвы снизилась на 37%. Это было сделано без повышения нагрузки для граждан, подчеркнул градоначальник. “Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв”, – написал мэр.

Необходимо опираться на людей, их желания и стремления, уверен Собянин. Практика Европы, когда энергетический переход делается за счет граждан и бизнеса, это кардинально ошибочная история, которая неприемлема для Москвы, заявил мэр.

Собянин отметил, что пока власти европейских городов говорят об энергоэффективных технологиях, Москва активно развивает экологичный рельсовый транспорт. Уже сейчас российская столица обладает самым большим парком электробусов в Европе, подчеркнул мэр.

По его словам, через шесть-семь лет в Москве не останется дизельных автобусов. “Это будет первый в мире крупный город, который полностью перейдет на электротранспорт”, — рассказал градоначальник в ходе международного форума “Российская энергетическая неделя”.

Он отметил, что сейчас продолжается строительство базового тяжелого рельсового электрического транспорта. “И это тоже экология, эффективность и комфорт в городе”, – заметил мэр.

К городу нельзя относиться как к машине или организму, которые нужно развивать, считает Собянин. “Он должен развиваться таким образом, чтобы жители его любили, лелеяли его, тогда это будет настоящий город, к которому мы, собственно, и стремимся”, – заключил мэр.



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