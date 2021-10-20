Весь мир струхнул!

Испытания китайской гиперзвуковой ракеты, похожей на российский «Авангард»: третья ядерная сверхдержава — уже на подходе.

В субботу, 16 октября, The Financial Times сказала о том, что в августе Китай испытал гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерный заряд. Информацию как особо важную распространило большинство мировых СМИ. Это связано с комментариями источников британской газеты в разведке США, утверждающих, что испытания застали их врасплох, а Пекин оказался выше всяких ожиданий и продемонстрировал «поразительный прогресс в разработке гиперзвукового оружия».

CZ-2C. Фото: Feature China / Barcroft Media via Getty Images / Barcroft Media via Getty Images

Действительно, на первый взгляд детали полета, изложенные источниками The Financial Times, впечатляют: планирующий гиперзвуковой блок был запущен на предельно низкую орбиту, сделал почти полный оборот вокруг земного шара, вошел в мезосферу планеты и спланировал на цель «с обратной стороны Земли». То, что снаряд промахнулся мимо цели на три десятка километров, в таких обстоятельствах особого значения не имеет. Для того чтобы накрыть современный мегаполис, раскинувшийся на несколько десятков километров, хватит и такой точности. Разумеется, это лишь испытания и в будущем точность блока будет доведена до современной нормы — от нескольких десятков до нескольких сот метров.

Показное замешательство источников из разведки США удивительно.

О том, что Китай вслед за Россией разрабатывает гиперзвуковой планер для баллистической ракеты средней дальности DF-17 (дальность 2500 км), было известно более 10 лет назад.

Сама программа планирующего гиперзвукового блока WU-14, сегодня переименованного в DF-ZF, военным экспертам в мире тоже известна. Он давно находится в центре дискуссий в интернете, да и мировые СМИ писали о нем регулярно.

Предыдущие испытания проводились на коротких дистанциях и высоте от 60 до 100 км. Технические средства разведок всего мира пристально наблюдали за ними. Было неясно, годится ли этот аппарат в качестве оружия для межконтинентальной ракеты. Чтобы понять это, китайские военные поставили DF-ZF на гражданскую ракету-носитель CZ-2C для запуска спутников и в августе нынешнего года забросили его на низкую орбиту.

Важно, что в этот испытательный полет гиперзвуковой блок отправила не военная, а именно коммерческая ракета (если верить FT). Это то же самое, что запустить гиперзвуковой блок «Авангард» ракетой-носителем «Союз». Ведь функционально DF-ZF — полный аналог российского «Авангарда».

История трюка, который Пекин продемонстрировал американцам, началась в нашей стране. Разработку ракеты Р-36орб с орбитальной термоядерной боеголовкой мощностью 2,3 мегатонны главный конструктор академик Янгель начал в 1962 году в КБ «Южное». На боевое дежурство ракету поставили в 1968 году.

Идея Янгеля заключалась в том, чтобы в особый период, когда угроза войны станет очевидной,

вывести на низкую орбиту вокруг Земли самые мощные боеголовки СССР. Они должны были летать над головами всех землян как обычные спутники Земли,

в первую очередь оказывая огромный сдерживающий эффект на американских политиков и стратегов: сход с орбиты мог произойти мгновенно и в точку, которую невозможно предсказать. В случае если угроза войны отодвинется, спутники можно было спустить с орбиты и приземлить на парашютах (были проведены учения, и все получилось).

В действительности «орбитальные» стратегические ракеты вели к еще большей напряженности. Сам запуск боеголовок на орбиту мог спровоцировать упреждающий ядерный удар по СССР. По договору об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 эти ракеты были сокращены, полки расформированы.

Одновременно было запрещено размещение ядерного оружия в космосе. Этот принцип до сих пор неукоснительно соблюдается Россией и США, а также поддерживается всеми ядерными странами, в том числе Китаем.

В дальнейшем из ракеты Р-36орб для запуска спутников сделали легкую «Циклон-2», самую надежную гражданскую ракету в истории человечества. До сих пор Украина предлагает разным странам запускать спутники с ее прямым потомком «Циклон-4». Таково было качество работы военных ракетчиков во главе с Янгелем.

Уже накануне подписания ОСВ-2, предусматривающего ликвидацию орбитальных ракет, в СССР возникла идея не запускать боеголовку на орбиту, а сделать неполный оборот, так чтобы до запрещенного договором полного витка не хватало пары тысяч километров. Такая траектория позволяла бы достичь территории США через Южный полюс. В то время в Америке самым активным образом прорабатывалась идея создания глобальной противоракетной обороны, защищающей США в случае ядерного конфликта в рамках Стратегической оборонной инициативы, известной как «Звездные войны».

В качестве дешевого ответа на возможное строительство ПРО США и предлагалась такая траектория, она не позволяет прогнозировать точку прицеливания. Это было развитие идеи орбитальной бомбардировки в условиях ограничений. Уже

в наше время эти разработки были продолжены и осуществлены в проекте межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат», которую производит Красноярский машиностроительный завод.

В ближайшие месяцы должны начаться ее испытательные пуски.

Если установить планирующий гиперзвуковой блок «Авангард» на ракету «Сармат», то получится боевой комплекс, о котором Путин объявил в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Вот его китайский аналог американская разведка и наблюдала в нынешнем августе. И если американская армия знала, чего ожидать от русских, то к китайцам, судя по реакции, она относилась свысока. Как выяснилось, напрасно — DF-ZF выдержал полет на низкой орбите, не пострадал при входе в атмосферу, маневрировал и даже не сильно промахнулся. И все преимущества, о которых вы читали выше, у него есть.

«Авангард». Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Пуск был осуществлен вскоре после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании антикитайского военно-политического блока AUKUS. Предполагается, что в его рамках Австралия при помощи союзников начнет строить свои собственные ядерные подлодки. Это очень похоже на демонстративный ответ Пекина.

Если все это рассматривать вкупе со строительством Пекином в примыкающей к Внутренней Монголии провинции Ганьсу и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе двух позиционных районов на 230 ракетных шахт, станет ясно, что

ЦК КПК ускоренно развивает ядерные силы сдерживания, адекватные главному противнику — США.

Пока китайскому гиперзвуковому блоку далеко до «Авангарда», созданной под него боеготовой межконтинентальной ракеты тоже нет. Но ведь Соединенным Штатам вообще пока не удалось создать рабочий аналог, хотя НИОКР идут полным ходом. А на подходе аналогичные системы Франции, Великобритании, неожиданно задиристой Австралии. Даже Северная Корея, где люди временами едят траву от голода, 19 сентября заявила, что запустила свою гиперзвуковую ракету (в действительности она летела со скоростью 2,5 звука, что характерно для советских и американских ракет 60–70-х годов).

Пусть китайский «Авангард» промахнулся, пусть его наспех запустили на коммерческом носителе. Но очень вероятно, что граждане России, которые сегодня ходят в третий класс, институт окончат в мире, где будет три близких по силе ядерных державы. Договариваться им будет в три раза сложнее.

Валерий Ширяев

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