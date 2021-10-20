Мнение: Письмо: “Золотая середина между ждуном и паровозом”

Постом ниже я описала, какая настройка нужна для успешных отношений.

А вот в письме пример, как выглядит поведение, когда нужная настройка не просто отсутствует, а для нее вообще нет места. И поэтому у автора постоянно включается паровоз, даже танк, атакующий чужую территорию и сливающий свою фигуру.

harley_freakin

Эволюция, добрый день. В апреле вы опубликовали моё письмо про жизнь в постоянных фантазиях и отрыве от реального мира. Я попыталась исправить ситуацию с отношениями, опираясь на ваш разбор и комментарии, но пока ничего успешного не вышло.

Я перестала быть «паровозом» в переписках в тиндере, попыталась не кидаться в другую крайность и не сидеть ждуном в ожидании мужской инициативы.

(Ждун – это не другая крайность, этот тот же самый паровоз, который ждет сигнала и все это время нагревается. Нормальное поведение не посередине, а совсем в другой стороне от этих рельсов)

Не лайкаю мужчин с ОЗ явно выше моей т.к. либо расстраиваюсь из-за отсутствия лайка с их стороны, либо переписка очень быстро заканчивается т.к. они в тиндере в основном ищут секс.

(Мужчины с ОЗ выше, чем у автора, ищут в тиндере то же самое, чего ищут и другие мужчины. Они ищут отношений с женщинами равной ОЗ, а автору могут предложить только секс. Но наша автор надевает на мужчин колпачок легкомысленных инфантилов)

Как вы и советовали в каком-то разборе, спрашивающим «Что тут ищешь?» честно отвечаю, что хочу семью и детей, но для начала влюбиться.

(Ученица оправдывает свою глупость моими “советами”. На формальность она отвечает сразу атакой шагов, отчитывается, объясняет, расписывает свои планы, вместо того, чтобы ответить такой же формальностью. Не видит свой танк)

К сожалению, большинство мужчин после этого начинают «арию жука» на тему того, как им ещё рано заводить детей, что нет условий и т.д. и до вашего недавнего поста про это, я писала им саркастичные ответы про великовозрастных инфантилов и что если у мужчины в 30-40 лет «нет условий» то пора задуматься над выборами в жизни. Сейчас понимаю, как это глупо выглядит со стороны.

(Автор не понимает, насколько глупо выглядела, иначе бы не называла свой слив саркастичностью. Не видит, что позорилась и что продолжает позориться разными способами, потому что не поняла главного: нельзя атаковать, то есть делать шаги вперед в ответ на шаги назад или в сторону)

Несколько раз ходила на свидания с разными мужчинами, но во всех наблюдается один более-менее похожий сценарий: всё идёт неплохо, мужчина приглашает в какие-то интересные места (кафе, театр, прогулки), но когда я начинаю проявлять встречную инициативу, он почему-то отдаляется.

(Сбегают в окно только от Штурманов. Неужели сложно запомнить это правило? Как думаете, почему Штурманы-Ученицы не могут этот правило запомнить и продолжают ломать голову)

С одним мужчиной, назовём его А., вообще странно всё закончилось. Встретились в кофейне после работы, хорошо провели время, вечер закончился составлением планов на выходные, договорились пойти на один спектакль.

(Автор пишет про “мы” и про составления “общих” планов. Это отчет Штурмана всегда. Понятно почему?)

Когда я доехала домой он написал с просьбой купить билеты т.к. у него на карте не было денег, а покупать в кассе перед самим представлением было рискованно. В итоге случился такой диалог:

Я: ок, сейчас куплю, как раз есть хорошие места

А: класс, я тебе потом отдам. ну или верну в виде кофе с десертом после представления))

Я: всё, билеты у меня, до встречи в субботу!

А: до встречи

(Автор пишет, что мужчина позвонил ей с просьбой купить билеты. Но он позвонил с извинениями, что денег на билеты нет и с предложением купить самой. Как думаете, почему Штурманы никогда не опознают арию жука и всегда включают Спасателей?)

В субботу утром написала ему с предложением встретиться пораньше, если будет хорошая погода, взять кофе и погулять в парке рядом с театром. Он не ответил. В театр, соответственно, так же не пришёл. Было немного обидно, но благо подруга оказалась свободна и билет не пропал.

(Автору было “немного обидно”, потому что она ожидала, что он “соответственно” так себя поведет. Но при этом активно рванула покупать билеты и смело атаковала его перед спектаклем предложениями. Как сочетается то и другое?)

Через две недели приходит от него сообщение в мессенджере.

А: привет красотка. как дела что делаешь?

Я: привет. Странно что ты мне написал

А: )))) сорян я переписку удалил случайно не дуйся :Р

Прислала ему скриншот диалога выше, про покупку билетов. Он прочитал и через пару секунд меня заблокировал.

(Он удалил переписку и не помнил, кто она такая. А потом вспомнил и в ужасе удалил. Как думаете, почему так?)

Пыталась как-то анализировать эту ситуацию, но если честно не могу подогнать его поведение под какой-то шаблон.

(Не смогла подогнать “под шаблон”. Потому что шаблон “я ему совсем не понравилась” в ее наборе отсутствует. Почему отсутствует? И почему танки никогда не думают, что сразу грубо их послать мужчинам мешает жалость?)

Была похожая ситуация с другим мужчиной и походом кино, но там он вежливо меня «послал» сказав, что выбранный мной фильм ему не по душе, но альтернативу не предложил, и я ему больше не писала.

(Похожая ситуация и точно такой же “шаблон”. Она совсем не понравилась. Я даже проще скажу. Ее нашли совсем страшной. При этом есть мужчины, которым она показалась бы вполне приятной внешне, но она наверняка считает этих мужчин уродами)

С другим мужчиной, В., какие-то странные качели. Такое ощущение, что он пытается воплощать в жизнь некие техники пик-апа, построенные на теории что если к женщине относиться с презрением и показывать, что тебе отношения не нужны, то она будет бегать за тобой и умолять с ней встречаться. Но ведь ещё Пушкин писал, что “Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей”. Тоже самое у нас с В. Он сначала оказывает какие-то грандиозные знаки внимания, а потом как будто начинает сожалеть о потраченных деньгах и времени, и исчезает.

(Опять у нее нет простого шаблона “не нравлюсь”, зато находятся теории заговора во главе с Пушкиным)

На мои сообщения отвечает односложно и всё время «занят». Как только я перестаю писать — возобновляет активную переписку, начинает звать в поездки и т.д. Недавно написала, что не хочу это всё продолжать, так он ждал меня у выхода из офиса, чуть ли не силой усадил в машину и несколько часов катания по городу рассказывал какая я замечательная и что он вот-вот на мне женится, надо только немного подождать.

(В ответ на ее обиженные речи отдельные мужчины чувствуют острую вину и поют арию жука особенно громко)

Конечно, никакого предложения я от него не жду т.к. после этого случая он опять стал игнорировать сообщения, и я просто удалила всю переписку.

Третий парень М. мне очень понравился, долго переписывались, но после одного свидания он сказал, что мы слишком похожи, а нормальные отношения складываются только с полными противоположностями и что за годы отношений это для него стало аксиомой.

(И опять автор голову ломает, где же шаблон, объясняющий эту арию жука. Хотя для всех арий один шаблон “не нравлюсь”)

Эволюция, помогите пожалуйста, я понимаю, что одного моего «хочу» для построения крепких отношений недостаточно, но пока не могу уловить эту золотую середину между ждуном и паровозом. Спасибо!

(Надо снять корону и перестать ломать голову, почему к вам не делают шагов. Тогда не будет ни ждуна, ни паровоза. Понимаете, друзья, почему у автора отсутствует тот-самый-шаблон?)