Роскачество: наушники AirPods 3 снижают качество звука при воспроизведении музыки на русском языке

Эксперт Роскачества призвал россиян воздержаться от покупки новых беспроводных наушников Apple.

«Мы только что закончили исследование AirPods 3 и пришли к неутешительному выводу – на программном уровне в наушниках заложена функция снижения качества звука при проигрывании песен на русском языке. Зачем это сделано не очень понятно, нами уже был направлен официальный запрос в Apple с требованием объяснить причины этого явления и незамедлительно исправить дискриминирующий русские песни программный код. Надеюсь, что это не сознательная провокация, а банальная ошибка программистов. Но если будет доказано, что Apple специально снижает качество песен на русском с целью побудить пользователей слушать музыку на английском, то мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. Пока же я призываю всех россиян не покупать наушники, хотя бы до выяснения истинных мотивов американской компании», – заявил главный научный сотрудник Роскачества Сергей Тарасов.

Эксперт также рассказал, что в ближайшее время специалисты проверят и другую продукцию Apple на наличие «русофобского» программного кода.

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