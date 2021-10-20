 

“Бешкетник”. Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео

20.10.2021, 17:50, Новости дня
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В ролике артист позирует на капоте иномарки и разбрасывает вокруг себя долларовые купюры.

ВИДЕОВидео: yOxDeN / YouTube
Контекст:

14 февраля 2021 года alyona alyona сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника, а 3 сентября заявила что они с возлюбленным будут жить вместе.

alyona alyona некоторое время скрывала лицо и имя своего возлюбленного, объясняя тем, что он сам избегает публичности, поскольку не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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