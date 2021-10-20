Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Пока в России диктаторский режим, ожидать перемен сложно

“Я бы сказал так – в связи со странной политикой российского государства количество и качество перелетов деловой авиации, да и обычной, из России резко сократилось. Достаточно много существует ограничений – с одной стороны политических, когда людям не разрешено выезжать в львиную долю стран, так и экономических”, – отметил он.

По словам Архангельского, “различного рода злоупотребления” со стороны власти в РФ начались еще 18 лет назад.

“С 2003 года в России началось “постепенное затягивание гаек, различного рода злоупотребления, резкий рост коррупции, абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение страны в кровавый диктаторский режим, что мы видим в последние 10 лет. Мои опасения, что диктаторский режим и злоупотребление властью в России усиливаются, превзошли те пределы, о которых мы даже не могли думать 15 лет назад”, – подчеркнул гендиректор авиакомпании.

Комментируя аннексию Крыма и оккупацию Донецкой и Луганской областей, Архангельский назвал нынешний режим правления в РФ клептократическим.

“Надеюсь, разум международного сообщества и адекватных людей в России приведет к тому, что Крым будет возвращен, а война в Донецке и Луганске тоже когда-то прекратится, – заявил он. – Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать каких-то перемен очень сложно”.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Виталий Архангельский 15 лет назад оставил бизнес в России и эмигрировал во Францию. По словам бизнесмена, причиной этого стали “абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение России в кровавый диктаторский режим”.

Созданная им во Франции компания Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL) занимается частными авиаперевозками. Основные офисы компании расположены в частных терминалах аэропортов Ниццы, Канн, Сен-Тропе и Тулона.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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