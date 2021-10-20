Мнение: АХТУНГ! ШОКОЛАДНИЦА!

Поскольку нам тут вводят очередной тотальный локдаун – схожу-ка сегодня в Шоколадницу! Думал отложить пока – но нет, тем более, что люди просят! Так что – СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС! Жду желающих – кто не успел, тот не опоздал – сегодня в пока еще открытую Шоколадницу, с 19 до 20ч 15 мин, на Китайгороде! – в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – СЕГОДНЯ, В СРЕДУ, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7915-823-1325. До встречи! Звоните, если потеряетесь!