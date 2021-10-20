Мнение: 7 ноября – снова выходной

1. В России из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Из-за ситуации с коронавирусом 7 ноября снова стал нерабочим днем. Вот таким вот необычным способом.

2. Путин признал темпы вакцинации невысокими и недостаточными. По заявлению Путина, у людей в стране 2 выхода – либо переболеть, либо вакцинироваться. Также он заявил, что не понимает, почему люди не вакцинируются. "Мы не знаем общества в котором живем. Часть 2".

3. Нерабочие недели могут быть продлены и после 7 ноября. На 1-2 недели как минимум, если не произойдет стабилизации ситуации. Вероятность такого продления оценивается как весьма существенная.

4. Гражданам рекомендовано в ближайшее время минимизировать поездки куда-либо. Бизнесу рекомендовано принять меры по поддержке работников. Предварительная оценка стоимости частичного локдауна для бизнеса – около 60 млрд. рублей.

5. В еще ряде регионов решением местных санитарных врачей вводится частичная обязательная вакцинация.

В целом, такой себе "как бы локдаун" и "как бы обязательная вакцинация".

Вся ситуация с вакцинацией лучше всего опровергает тезис, что в России какой-то жуткий тоталитаризм.

Наоборот, сплошная либеральная каша-размазня с призывами "Граждане, ну пожалуйста, давайте для общего блага ходить строем".

А был бы тоталитаризм, рявкнули бы "Так, заткнулись быстро все и марш строем ставить прививки, а не то…"

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