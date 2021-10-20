Мнение: Нерабочие дни

Суток не прошло, как «нерабочие дни» объявлены и введены. Это если что хорошее (по недосмотру) — то можно годами ждать. А вот тут — ударно и без раскачки.

Цитата вождя: «…странно, люди с хорошим образованием, степенями научными, не хотят прививаться..» А что странного? Может, как раз из-за хорошего образования и степеней люди и понимают, что им предлагают вколоть в себя? Уничтожали образование, уничтожали, а умных все равно не вывели. И, кстати, не только со степенями. Народ в массе своей очень не глуп. И в плане образованности, и в чисто житейском смысле. Логика отработанная: если власть к чему-то активно призывает, то ничего хорошего в этом точно нет.

Вакцинация из медицинской задачи превратилась в задачу социальной инженерии. Власть пытается создать новую реальность, применяя внешне бессмысленные, нелогичные или даже идущие вразрез со всей прежней практикой решения. Но смысл, безусловно, есть. Режим отчаянно пытается заставить людей принимать любые абсурдные решения власти, не обсуждать их, не сомневаться, а просто исполнять. Не задумываясь даже о рисках и очевидном вреде, которые такие решения несут.

Сам по себе нынешний локдаун — прямое свидетельство тупика, в котором находится режим. В апреле прошлого года локдаун вводился — результатов он не дал. Далее пошли эксперименты с иными ограничениями — они тоже не привели к ожидаемым «успехам». Теперь режим ужесточает террор, начиная комбинировать со всем набором инструментов, которые так и не сработали. Повторение локдауна — буквально роспись в неспособности к решению поставленных задач.

Сложность в том, что «откатить» назад власть не может. Хотя казалось бы — выйди и объяви, что мы преувеличили угрозы, и на этом фоне создали критическую обстановку в стране. Не коронавирус, а власть загнала страну в катастрофу. Можно даже найти крайних, благо их тут навыбор — от Поповой и Голиковой до нижестоящих исполнителей. Раз уж президент никогда не берет на себя ответственность — то на кого ее спихнуть, найдется.

Но понятно, что режим на это не пойдет. Для него это немыслимо. Вне зависимости от обязательств перед каким-либо внешними силами признавать свою ошибку и тем более просчет Путин и его режим не могут на инстинктивном уровне. Не по понятиям это, братва не поймет. Поэтому они будут продолжать принимать неработающие и абсолютно неэффективные решения. Вред, который несут эти решения стране и людям, в расчет не берется. Равно как и жертвы этой борьбы. Уже понятно, что «сверхсмертность» в этом году перевалит за миллион — и это жертвы не коронавируса. Этих людей убили преступные решения, принимаемые режимом.

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