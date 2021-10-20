 

В Тюменской области медведь напал на трех человек

20.10.2021, 17:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМедведь напал в лесу на трех жителей Уватского района, один из них погиб, еще один травмирован, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.

Установлено, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. «По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм, он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение», – сообщается на сайте СУСК.

Следствие начало проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае туристы снова подверглись нападению медведя, один человек погиб.

Это не первый случай нападения медведя на людей в парке «Ергаки», 22 июня на озере Медвежье в парке «Ергаки» в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток.



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