Общество: Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в РФ могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии.

Одним из самых резонансных событий последнего времени стала прошедшая в Исаакиевском соборе Петербурга церемония бракосочетания Георгия Михайловича Романова, которого многие – но не все – называют наследником императорского дома Романовых.

Публичная реакция на это событие показала, насколько неоднозначно воспринимают в российском обществе как дом Романовых, так и саму монархическую идею в целом. Обострилась и дискуссия о том, кто и почему имеет (или не имеет) право называть себя наследником российского императорского престола.

Сколько сейчас осталось в мире потомков российской императорской фамилии? Почему между ними до сих пор сохраняются разногласия? При каких условиях возможна реставрация российской монархии? По каким принципам определяется наследник российского престола? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Закатов, кандидат исторических наук, доцент, директор канцелярии Российского императорского дома Романовых.

ВЗГЛЯД: Александр Николаевич, какими документами и процедурами подтверждается легитимность Георгия Михайловича Романова как наследника российского престола?

Александр Закатов: В данном случае нельзя говорить, что, дескать, такое-то лицо обладает правами на престол на основании условного протокола № 8, принятого собранием акционеров того или иного учреждения. Вспомним, что в 1613 году династия Романовых получила трон России по итогам Поместного церковного и Земского собора, призвавшего их на престол, в частности, на основании родства с угасшей династией потомков Ивана Калиты.

Александр Закатов (фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»)

При этом, вопреки стереотипам, Михаил Романов не был избран в привычном понимании этого слова. Такой вариант рассматривался, но в итоге собор пришел к выводу о необходимости искать законного наследника, наиболее подходящего именно с точки зрения законной династической преемственности. У 16-летнего Михаила не было на тот момент никаких заслуг, позволявших его «избрать» в нашем понимании – но он являлся наследником по женской линии, сыном Филарета Романова, двоюродного брата Федора Иоанновича, последнего царя законной династии Рюриковичей. После того, как собор установил, что именно Михаил является наиболее законным наследником, была выпущена особая «Утвержденная грамота», содержавшая приносимый народом обет верности династии Романовых – «в роды и роды».

ВЗГЛЯД: Но в 1797 году император Павел I принял новое установление, определяющее, кто имеет право на российский престол.

А. З.: Совершенно верно, Павел I издал «Акт о наследовании». Там было до мельчайших подробностей расписано, как должно проходить наследование практически во всех ситуациях. Причем, что интересно, значительная часть этого документа посвящена описанию того, как должно передаваться право престолонаследия по женской линии – в случае, если пресеклась мужская.

Что важно – данный закон не допускает существования нескольких претендентов; всегда существует единственный законный наследник, после смерти которого право переходит к следующему законному наследнику. То есть, подчеркиваю, этот закон, принятый императором Павлом и при императоре Николае I подвергшийся кодификации, определяет наследника с математической точностью и не зависит от воли людей.

В начале XX века дом Романовых пережил тяжелейшие испытания: лишился политической власти, но сохранился как историческая институция, как культурное явление. И после того, как было уничтожено все мужское потомство императора Александра III, право наследия перешло к следующей династической линии. К линии, ведущей свое начало от брата Александра III – великого князя Владимира Александровича. Сам он скончался еще до революции, но его старший сын Кирилл Владимирович сумел выжить в революционных потрясениях, эмигрировал – а его нынешним наследником является великий князь Георгий Михайлович.

Кирилл Владимирович Романов (фото: wikipedia.org)

ВЗГЛЯД: И все-таки – почему именно он?

А. З.: Еще раз повторяю – после 1918 года именно Кирилл Владимирович стал главным и единственным на тот момент обладателем права на российский престол. И перед ним стояло два варианта – либо уйти в частную жизнь, либо принять на себя ответственность, которую на него возлагал закон, и официально возглавить династию. Он выбрал второй путь – и, убедившись в гибели старшей ветви династии, принял на себя титул Императора Всероссийского.

Некоторые критиковали его за этот шаг, но ведь и раньше были случаи, когда после революции в своих странах родственники погибших монархов, последовавшие в изгнание, принимали королевский или императорский титул – Карл II Английский, Людовик XVIII Французский, Отто Австрийский… Тут главное показать, что династия жива.

Умершему в 1938 году Кириллу Владимировичу наследовал его сын Владимир Кириллович – а сам он скончался в 1992-м. К моменту его смерти другие члены династии, имевшие право на наследование, тоже умерли. И в силу акта императора Павла I право наследования престола перешло в женскую линию – к дочери великого князя Владимира Кирилловича Марии Владимировне. Это совершенно обычное явление. Никто же не отрицает право на престол Великобритании принца Чарльза, имеющего его именно по женской линии?

Когда в 1976 году Мария Владимировна вступала в брак с принцем Прусским Францем-Вильгельмом, то он принял православие и получил новое имя Михаил Павлович. Был подписан фамильный акт, согласно которому Михаил Павлович давал согласие на то, что его дети получат православное воспитание, станут членами Российского императорского дома и будут являться наследниками российского престола – в случае его восстановления. Когда в 1981 году у Михаила Павловича и Марии Владимировны родился сын Георгий Михайлович – он правомерно и стал будущим наследником.

ВЗГЛЯД: Можно вспомнить, что передача права наследования в женскую линию уже присутствовала в династии Романовых.

А. З.: Совершенно верно. Прямая мужская линия Дома Романовых пресеклась еще в XVIII веке, последней прямой представительницей по женской линии была императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. А после ее смерти Россию возглавил ее племянник – Петр Федорович, сын дочери Петра Великого Анны и герцога Карла Фридриха Голштейн-Готторпского. И от него идут все последующие императоры всероссийские.

То есть в течение полутора с лишним столетий Россией правила немецкая по мужской линии династия Голштейн-Готторпов – и никого это не смущало, поскольку они одновременно являлись по крови и русскими Романовыми. Фамилию Романовых они носили совершенно по праву – и законно отпраздновали в 1913 году трехсотлетие Дома Романовых. И исходя из этой логики Георгий Михайлович тоже является сейчас совершенно законным наследником престола и Романовым. Таковы объективные факты, которые невозможно оспорить.

ВЗГЛЯД: Однако ваши оппоненты пытаются их оспорить и заявляют, что, согласно «Акту о наследовании» Павла I, законный наследник русского престола должен происходить из брака, разрешение на который получено главой императорской фамилии. Но великий князь Кирилл Владимирович вступил в брак, не получив на это разрешение главы императорской фамилии Николая II.

А. З.: Действительно, Кирилл Владимирович в 1905 году вступил в равнородный брак, но без дозволения императора Николая II. За это он подвергся наказанию – увольнению со службы, временной высылке из России, лишению положенного ему содержания. Но спустя полтора года государь простил своего кузена и признал его брак именным указом от 15 июля 1907 года.

С тех пор супруга Кирилла Владимировича, урожденная принцесса Великобританская и Ирландская Виктория-Мелита, ранее принявшая православие, стала русской великой княгиней Викторией Федоровной, а их потомство получило все права членов Российского императорского дома, в том числе, естественно, и право престолонаследия. В официальных изданиях они упоминаются в составе императорского дома на положенных им в порядке престолонаследия местах. Император Николай II стал крестным отцом родившейся в 1909 году второй дочери Кирилла Владимировича Киры.

Люди, которые пытаются подвергнуть сомнению права старшей линии династии, используя историю семейного конфликта 1905 года, поступают непорядочно. Ибо они игнорируют последующие правовые акты, полностью исчерпавшие этот конфликт.

ВЗГЛЯД: Однако есть еще возражение. Бабушкой Георгия Михайловича по матери является Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская. Звучат заявления о том, что на протяжении всего времени после вхождения Грузии в состав Российской империи члены фамилии Багратионов вступали в браки, неравнородные по русскому династическому законодательству. Иначе говоря, заявляется, что это нарушает еще один принцип «Акта о наследовании» – оба родителя наследника должны быть равнородными. В этой логике и Георгий Михайлович – не наследник дома Романовых.

Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская (фото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»)

А. З.: Вопрос о равнородности браков – внутреннее дело каждой династии. Например, в королевском доме Великобритании и в ряде других царствующих домов Европы подобный вопрос даже не стоит – равнородным считается любой брак их представителей, дозволенный королем и одобренный парламентом. То есть практика династических браков у них существовала, но не являлась обязательной.

В любом случае Багратионы остаются старейшей из ныне существующих европейских династий – это признано всеми королевскими домами континента. Да, после того, как Грузинское царство было упразднено, Багратионы перестали быть царствующей династией – но ведь и Романовы после 1917-го оказались в аналогичном положении. К слову, и до революции в числе подданных Российской империи были герцоги Лейхтенбергские, принцы Ольденбургские, герцоги Мекленбург-Стрелицкие, и браки с ними признавались равнородными. Это вопрос компетенции главы династии, какие браки считать равнородными, если речь идет о потомках царствовавших и владетельных домов, независимо от их нынешнего положения и обладания ими властью.

ВЗГЛЯД: А как вы относитесь к претензиям на престол России, выдвигаемым человеком, который называет себя Николаем Романовым, князем Лейнингенским?

А. З.: Вы знаете, тут имеет место довольно анекдотическая история. Чтобы объяснить ситуацию, начать следует издалека. Периодически к Императорскому дому обращаются разные люди, выдвигающие фантастические прожекты по восстановлению монархии в России. Частью это искренние романтики монархической идеи, движимые самыми благородными побуждениями, а частично – авантюристы или сумасшедшие. Мы, само собой разумеется, отвергаем их предложения – и тогда они идут к другим потомкам рода Романовых, пытаясь сделать их своими единомышленниками.

Карл Эмих Николаус Фридрих Герман цу Лейнинген (Николай Романов) (фото: wikipedia.org)

Вот так однажды на нас вышел российский бизнесмен Антон Баков – эпатажный такой господин. Он придумал совершенно фантастический, авантюрный проект «возрождения» Российской империи. Дескать, «империю» можно зарегистрировать на каком-то тихоокеанском атолле – а потом начать раздавать «паспорта» этого «государства». Г-н Баков написал почтительное письмо великой княгине Марии Владимировне, как главе Российского императорского дома, и изложил в нем свои предложения.

В частности, он сообщил, что организовал монархическую партию – и предложил Императорскому дому участвовать в ее деятельности. Я, как глава канцелярии Императорского дома, отправил ему ответ, в котором объяснял, что великая княгиня не одобряет создания монархической партии. По той простой причине, что монархическая идея по сути своей не партийна – и она не может противопоставлять себя какой-то другой части общества. Монархия – это государственный строй и общая национальная идея.

Мы посоветовали г-ну Бакову отказаться от его фантастической «политической программы» и сосредоточить свою энергию на культурных и благотворительных проектах. Но его этот ответ не удовлетворил – и он стал искать кого-то из Романовых посговорчивее. Нашел в итоге Карла Эмиха Николауса Фридриха Германа цу Лейнингена, являвшегося по женской линии правнуком государя Кирилла Владимировича.

ВЗГЛЯД: А у него есть реальные права на российский престол?

А. З.: Он находился в гипотетической линии наследования. В случае, если бы пресеклась старшая линия в лице Марии Владимировны и Георгия Михайловича, права на трон перешли бы к потомству великой княгини Марии Кирилловны – дочери Кирилла Владимировича. В свое время она вышла за принца Карла Лейнингенского – и Карл Эмих является их внуком. Другое дело, что отец лишил его статуса члена династии Лейнингенов – и Карл Эмих не смог оспорить это в суде. Вероятно, до определенного момента ему и не приходило в голову, что он может претендовать на российский престол – пока ему не внушил это г-н Баков.

В итоге 1 июня 2013 года Карл-Эмих с супругой принял православие и с этого времени использует имя Николай Кириллович Романов и титул «князь императорской крови». В апреле 2014 года Монархическая партия объявила о «восшествии Николая Кирилловича на престол» под именем «императора Николая III» и об образовании «суверенного государства» – «Романовской империи».

Как вы понимаете, это невозможно воспринимать иначе чем как шутовство, клоунаду. Но эта клоунада нанесла большой урон монархической идее. Потому что данная ситуация в точности воспроизводила стереотипы о «монархе в изгнании», которые насаждал в свое время советский масскульт.

Вспомните фильм «Корона Российской империи» или журнал «Крокодил»… Люди читали новости об «императоре Николае III», смеялись, крутили пальцем у виска и приходили к выводу, что монархисты – это такие забавные фрики.

Честно говоря, подобную операцию могли провернуть лишь ненавистники монархии, желающие ее напрочь дискредитировать в глазах общества.

ВЗГЛЯД: И еще уточнение по поводу равнородности брака. Будут ли дети, рожденные в браке Георгия Михайловича с уроженкой Италии, не являющейся по крови титулованной особой, обладать правами на престол России?

А. З.: Заметьте, в акте императора Павла от 1797 года нет требования о равнородности браков – таковое добавление было сделано уже позже, в эпоху Александра I, спустя почти четверть века. И оно все еще действует. Дабы не нарушать этого закона, невесте Георгия Михайловича был пожалован титул светлейшей княгини – на что глава династии имеет полное право. То есть закон соблюден и ни в чем не нарушен.

При этом должен еще раз подчеркнуть, что во многих европейских царствующих домах норма о равнородности брака отменена. Раньше, когда это правило соблюдали все, еще был какой-то смысл в том, чтобы ему соответствовать.

Тогда династии Европы создали что-то вроде закрытого клуба, стараясь держать свой престиж на недосягаемой высоте. Но сейчас наступили другие времена, другие обычаи…

Так что я не исключаю, что вышеупомянутая норма, введенная во времена Александра I, когда-нибудь окажется отменена. Время покажет. Но в настоящее время, в соответствии с принципом легитимизма, действующий закон Императорского дома тщательно соблюдается.

ВЗГЛЯД: А что делает Императорский дом для объединения большой семьи Романовых?

А. З.: Сейчас в мире насчитывается несколько сотен потомков династии Романовых, в том числе и не имеющих никаких титулов. Великая княгиня Мария Владимировна очень доброжелательно воспринимает всех своих родственников – если, конечно, это не самозванцы. Я ни разу не видел, чтобы она относилась к кому-нибудь из них с пренебрежением и невниманием.

Надо понимать, что основная часть ныне живущих потомков династии Романовых к Императорскому дому с юридической точки зрения не принадлежат.

Большинство из них воспринимают этот факт спокойно, но некоторые, к сожалению, позволяют себе разного рода выпады, участвуют в попытках травли, периодически развязываемой против Императорского дома. Что ж, это дело их совести… Но так бывает в любых семействах, в том числе, увы, и в августейших…

ВЗГЛЯД: Вы упомянули, что наступили иные времена. В таком случае насколько актуальны сейчас в мире монархические традиции?

А. З.: Настоящая монархия очень отличается от распространенного в нашей стране обывательского представления о ней. В примитивном понимании монарх – это такой мужчина или женщина, которые сидят на троне и делают все, что им вздумается. На самом же деле монархия – это система определенных ценностей, комплекс особых духовных, правовых и культурных норм.

В целом монархию надо понимать как идею государства-семьи, когда во главе нации стоят символические отец и мать – царственная чета. Народные выражения «царь-батюшка» и «царица-матушка» – они ведь неспроста появились…

В этом понимании все подданные монарха являются по отношению друг к другу братьями и сестрами – это одна большая семья. Такой порядок вещей идет из древности, когда человечество жило семьями, которые потом объединялись в роды, в единые племена и народы, закреплялись на определенной территории и провозглашали государство во главе со всеобщим отцом-монархом. Тот создавал династию, в которой власть на основе определенных законов передавалась по наследству.

ВЗГЛЯД: Какие отношения дом Романовых поддерживает с официальными российским властями?

А. З.: Отношения очень хорошие. Конечно, Императорский дом Романовых не является в настоящее время в РФ государственной институцией – и, соответственно, никаких денег от государства не получает, никаких государственных функций не исполняет. Собственно говоря, Романовы на это не претендуют и не собираются. Но есть сотрудничество в социокультурной, в общественно-гуманитарной сферах – и оно осуществляется уже много лет.

Великий князь Владимир Кириллович впервые прибыл на родину, когда Советский Союз еще формально существовал – в ноябре 1991-го. Приехал вместе со своей супругой великой княгиней Леонидой Георгиевной по приглашению тогдашнего мэра Петербурга Анатолия Собчака, с одобрения президента Российской Федерации Бориса Ельцина и Верховного Совета государства. Правда, президент СССР Михаил Горбачев отнесся к этому визиту прохладно, но он на тот момент уже ничего не решал. К сожалению, в следующем году Владимир Кириллович скончался, но его – опять же с разрешения властей – похоронили в родовой усыпальнице в Петропавловском соборе, рядом с предками. Его отпевал в Исаакиевском соборе лично патриарх Алексий II. На похороны прибыла вся императорская семья, в том числе великая княгиня Мария Владимировна и пребывавший тогда еще в юных летах великий князь Георгий Михайлович.

За минувшие с той поры без малого 30 лет императорское семейство посетило практически все регионы Российской Федерации – от Калининградской области до Камчатки и от Мурманска до Крыма. Также оно побывало в ряде государств, образовавшихся после распада СССР – на Украине, в Белоруссии, Грузии, Армении, Узбекистане, Латвии, в Приднестровской Молдавской Республике. И все эти визиты организовывались в том числе и при моральной поддержке российских государственных структур. Это обычная мировая практика: прежде правившая династия активно участвует в общественной жизни своей страны – и государство к этому относится благосклонно. Но каких-либо преференций Романовым, не предусмотренных нынешним законодательством России, и тем более выплат им из госбюджета – этого никогда не было.

ВЗГЛЯД: Если когда-либо в будущем в РФ произойдет реставрация монархии, то как это будет оформлено на практике? По какой процедуре?

А. З.: Вопрос этот пока чисто теоретический. Императорский дом и верные ему люди прекрасно понимают, что в настоящее время в РФ нет предпосылок для восстановления монархии. Сейчас в РФ сильная президентская республика – и эта форма государственного устройства, на наш взгляд, вполне соответствует нынешней обстановке и решению стоящих перед государством задач. Да, нынешнюю российскую власть можно, конечно, критиковать по разным поводам – но в целом, как считает Императорский дом, она со своими функциями успешно справляется. И мы видим, что российский народ поддерживает президента Владимира Владимировича Путина.

Императорский дом, понимая, что монархическая идея в РФ может иметь будущее, в то же время абсолютно лоялен по отношению к действующей власти и уважает выбор нации. Еще в 1992 году Мария Владимировна и Георгий Михайлович получили паспорта граждан Российской Федерации – и очень ответственно относятся к своим правам и обязанностям российских граждан.

При этом статья 13-я Конституции РФ, гарантирующая идеологическое многообразие, позволяет свободно говорить все, что мы думаем о монархии.

И мы не можем исключать, что когда-нибудь монархия в РФ будет восстановлена. Скорее всего – не при нашей жизни. Ведь сломать можно очень быстро, а заново строить, восстанавливать – процесс долгий.

ВЗГЛЯД: И все же, как именно это может произойти?

А. З.: В первую очередь – необходима ярко выраженная воля народа. Без соответствующего народного волеизъявления императорскую власть восстановить в РФ невозможно. С нашей точки зрения, необходим общенациональный референдум, который дал бы не простое (скажем, 51%), а несомненное и убедительное большинство голосов, поданных за. Мы желаем объединить российский народ, а не вносить в него разделение.

Императорский дом отнюдь не стремится к власти любой ценой, поскольку есть ясное понимание, что это не сладкий плод, но тяжкий крест – вся история РФ монархического периода об этом свидетельствует. Георгий Михайлович готов к исполнению своего долга, своего служения – он и своих потомков постарается воспитать в таком духе. Но он не желает навязывать себя россиянам против их воли.

Вообще Императорский дом никуда не торопится – и готов служить своей стране в любом качестве, не обязательно обладая монархической властью. Мария Владимировна и Георгий Михайлович и сейчас стараются использовать свой авторитет, свой опыт и знания на пользу народу России, помогают нуждающимся. Делают то, что могут – и не ждут за это какого-либо воздаяния.

ВЗГЛЯД: Позвольте вернуться к нашумевшей свадьбе Георгия Михайловича. Почему ее решили провести именно в Исаакиевском соборе в Петербурге?

А. З.: Венчаться в Петербурге – для представителей династии Романовых это давняя традиция. В конце концов, этот город был основан представителем дома Романовых и стал столицей их империи. Но в данном случае процедура была связана с тремя городами. В Костроме, в Ипатьевском монастыре – тот самый город и монастырь, где состоялось всенародное призвание Романовых на царство – Георгий Михайлович обручился со своей супругой. В Москве состоялась государственная регистрация их брака. А свадебные торжества решили провести в Петербурге – в силу как традиции, так и ожидаемого прибытия высокородных гостей из-за границы.

На церемонии присутствовали царь Болгарии Симеон, король Египта Ахмед Фуад II, глава Португальского королевского дома принц Дуартэ, глава Грузинского царского дома Багратионов – князь Давид Багратион-Мухранский, глава Албанского королевского дома принц Лека… Были представители бельгийского, итальянского, французского, лихтенштейнского, афганистанского королевских домов, брат эмира Катара.

Из всех российских городов Санкт-Петербург в наибольшей степени сохранил свой исторический облик – и потому мог обеспечить должную историческую атмосферу и уровень торжественности. Но никакой нарочитой помпезности не нагнеталось, все оказалось достаточно скромно, хотя и красиво.

Накануне обряда венчания состоялся прием в петербургском Доме ученых, когда-то принадлежавшем прапрадеду Георгия Михайловича великому князю Владимиру Александровичу, затем прием в Этнографическом музее, до революции называвшемся Залом Александра III… На следующий день в Константиновском дворце прошел бранч в более свободном стиле… Само венчание провели в соответствии с правилами Русской православной церкви, присутствовала масса уважаемых людей – представители королевских домов, российские военные, ученые, священнослужители, общественные деятели…

ВЗГЛЯД: Как была достигнута договоренность о присутствии на церемонии военнослужащих Российской армии?

(фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»)

А. З.: Рота почетного караула направляется на то или иное место по приказу командования – в данном случае командующего Западным военным округом. Сейчас это Герой РФ генерал-полковник Александр Александрович Журавлев. Естественно, подобные вещи без согласия командования организовать нельзя. Ну а как иначе вы себе это представляете? Совершенно случайно идет мимо Исаакиевского собора рота почетного караула – а мы тут такие просим их зайти и постоять у нас на свадьбе?

Императорская семья всегда очень тщательно и скрупулезно соблюдает законы – и если у нее возникает желание о чем-то попросить у государства, отправляется официальный запрос на адрес соответствующего ведомства. Так было сделано и на сей раз – и присутствие почетного караула на свадьбе было абсолютно законным. Никакая норма права при этом не нарушалась. Командование Западного военного округа проявило уважение к истории России, к памяти российских государей, всегда неустанно пекшихся о развитии вооруженных сил страны.

Свадьба представителя Императорского дома – это, как ни крути, событие исторического масштаба. Почему бы не выставить там нескольких военнослужащих, чтобы украсить эту церемонию? Люди, которые сейчас этим возмущаются, на мой взгляд, высасывают проблему из пальца.

ВЗГЛЯД: Тем не менее, появилась новость, что принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили почетный караул на венчание.

А. З.: Мы не знаем ни имени «источника в Министерстве обороны», сообщившего эту «новость», ни имен тех, кто якобы привлечен к дисциплинарной ответственности, не видим, как я уже отметил, упоминания какой бы то ни было конкретной нормы права, которая будто бы была нарушена.

Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны – это первое за более чем сто лет полноценное, открытое, общественно значимое и оформленное в полном соответствии с современными государственными законами РФ и одновременно с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетание члена Российского императорского дома на территории России.

Российский императорский дом жив и продолжает свое служение. Это данность. Как поддержка его начинаний, так и дискуссии с ним должны быть честными, законными и открытыми. Такой диалог полезен России, независимо от будущих судеб монархии.

Теги:

монархия

,

история России

,

император Николай Второй