 

В Крыму допустили введение новых ограничений для туристов

20.10.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов, сообщил источник в крымском правительстве.

«Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег», – передает слова источника РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что пока нет окончательного списка планируемых ограничений. Обсуждается заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.

Ранее в Крыму для работников сферы общепита, образования и здравоохранения ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Памфилову удивила «информационная истерика» из-за досрочного голосования

04.10 / Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

09.09 / Еще один белорусский оппозиционер перестал выходить на связь

07.07 / Иностранным студентам придется уехать из США при отсутствии очных занятий

09.09 / В Сети показали первые снимки нового кроссовера BMW X8

28.09 / Немецкий политик – достроим «Северный поток — 2», и Москва перестанет воспринимать нас всерьёз

19.08 / На Украину для празднования еврейского Нового года прибыли тысячи хасидов

20.12 / Нарышкин дал напутствие молодому пополнению СВР

17.03 / Участники рынка впервые договорились о новых правилах списания старых вагонов – СМИ

25.06 / “Плюс 8 кг видно очень”, “Думала, не удержит”. Седокова в огромном декольте на публике упала в объятия мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика