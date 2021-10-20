 

Европейские военные аналитики: стратегия Франции и ЕС в Мали провалилась, россияне действуют более эффективно

20.10.2021, 17:34, Разное
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С необычной откровенностью авторы доклада признают, что французская операция «Бархан» обернулась стратегической неудачей. В Мали население воспринимает ее как «колониальное похмелье», а правительство чувствует себя брошенным и ищет нового союзника.

Что касается действий российского военного подрядчика, то европейские аналитики, несмотря на всю предвзятость, признают его эффективность. При этом общественное мнение Мали выступает за более широкое сотрудничество с Россией в отношении ситуации с безопасностью, как показали недавние выступления с российскими флагами и антифранцузскими лозунгами, – констатируют аналитики.

Российские специалисты прибыли в Мали, как сообщается, летом этого года. В конце сентября МИД России признал работу Мали с российской ЧВК официально. Россияне находятся на территории африканской республики, обеспечивая обучение армии, а также, по сообщениям СМИ, охрану первых лиц страны.



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