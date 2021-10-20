 

Станцию метро “Пражская” и платформу Покровская МЦД-2 свяжет новая трамвайная линия

20.10.2021, 17:34, Разное
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Современный московский трамвай почти такой же быстрый, как метро. Однако он может похвастаться не только большой скоростью, но и вместительностью. В столице продолжают создавать новые трамвайные маршруты, улучшать транспортное обслуживание районов, чтобы жители быстрее добирались до нужных им мест.

Так, на юге Москвы появится новая трамвайная линия протяженностью 3,1 километра. Она свяжет станцию метро “Пражская” и платформу Покровская, которая является частью первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Этот маршрут особенно актуален для жителей районов Чертаново Южное и Чертаново Центральное.

Новая линия свяжется с существующими трамвайными маршрутами по улице Подольских Курсантов и улице Красного Маяка. На участке появится 15 современных остановок и регулируемые пешеходные переходы. В рамках реализации проекта будут реконструированы улицы Чертановская, Красного Маяка, Подольских Курсантов и Дорожная.

Помимо этого, здесь сделают веломаршруты, парковки для велосипедов и пункты велошеринга. Также запланировано строительство трамвайного депо.

“Действующие депо — имени Апакова и Октябрьское — практически исчерпали резерв и находятся на значительном удалении от южной части города. Сейчас мы видим значительные перепробеги и так называемые “нулевые маршруты”, когда пустой трамвай едет из центра в удаленные районы”, – отметил заместитель директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев.

Предполагается, что благодаря запуску новой трамвайной линии загруженность дорог в этой местности уменьшится на 10-15%. Улучшится и экологическая ситуация за счет использования электротранспорта.

Кстати, с 6 по 19 октября проходили общественные обсуждения по этому проекту. Жители города могли высказать предложения на сайте “Активный гражданин”. Все пожелания будут рассмотрены разработчиками проекта.

Ранее москвичи выбрали лучший вид столичного общественного транспорта. Участие в опросе приняли пользователи мобильного приложения “Город”. 54% респондентов проголосовали за метрополитен. 24% голосов получило Московское центральное кольцо (МЦК). Далее в рейтинге оказались МЦД, такси и электробусы. 91% проголосовавших москвичей отметили важность появления в столице новых экологичных видов транспорта.



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