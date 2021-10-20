Путин объявил «нерабочие дни» с 30 октября по 7 ноября

Президент РФ Владимир Путин объявил «нерабочие дни» с 30 октября по 7 ноября. Трансляция совещания с правительством велась на телеканале «Россия 24».

«Уровень вакцинации остается невысоким», — пояснил Путин. По его словам, темпы недостаточны, чтобы сбить распространение коронавируса в России. Президент отметил, что нельзя «приукрашивать картину»: ситуация «серьезная» и статистика все покажет.

Заработная плата работников в период «нерабочих дней» должна быть сохранена, пояснил президент.

При необходимости, как сказал Путин, нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

После окончания нерабочих дней регионы должны расширять практику QR-кодов, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. По мнению вице-премьера, необходимо передавать данные о вакцинации, переболевших и ПЦР-тестов день в день и «привлечь к этому студентов и волонтеров».

Также Голикова предложила Путину:

ввести «нерабочие дни» в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией уже с 23 октября;

расширять применение QR-кодов даже после нерабочих дней;

нарастить вакцинацию и ревакцинацию, включая вакцинацию против гриппа;

ввести режим самоизоляции для невакцинированных жителей из групп риска.

Вице-премьер также рекомендовала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов, а также сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта.

Правительство предлагает осуществить единовременные выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Прием заявок начнут с 1 ноября по 15 декабря через ФНС, а сами выплаты начнут перечислять с 15 ноября по 31 декабря, добавил он.

Помимо грантовых единовременных выплат, правительство предлагает предоставлять дешевые кредиты. Объем от предоставляемого кредита — 1 МРОТ на 1 занятого умножить на 12 месяцев. Полгода предприятию не нужно будет осуществлять никаких платежей по кредиту. После шести месяцев еще 12 месяцев предприятие может погашать кредит по льготной ставке 3% годовых, пояснил Белоусов. Планируемый охват кредитов — 1,2 млн человек. Если предприятие сохраняет 90% работников, то получит кредит. Если предприятие нарушает условие, то лишается льготной ставки и платит по 10% годовых.

Как сказала Голикова, по всей стране занято 86,6% коек, в некоторых регионах — уже более 90%.

В семи регионах, по словам вице-премьера, занято более 95% коек.

Это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.

Оперштаб, как пояснила Голикова, фиксирует большое количество обращений жителей на прохождение вакцинации на Госуслугах, которые остаются необработанными.

Лидеры по коллективному иммунитету, по данным вице-премьера, — Подмосковье, Москва, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Хуже всего ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии, на Камчатке, в Татарстане, Томской области, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Челябинской области, добавила она.

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Вице-премьер Татьяна Голикова 19 октября предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за роста числа заболевших COVID-19. Кроме того, она выступила с инициативой сделать выходные в некоторых регионах уже с 23 октября, перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленную работу на месяц, а после 7 ноября — открывать объекты с допуском по QR-кодам.

Также в Москве накануне ввели режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет. Они должны будут оставаться дома до февраля. Выходить из дома пожилые граждане смогут лишь для похода в ближайший магазин или в поликлинику, а также для выноса мусора или выгула домашних животных. Ограничения не распространяются на переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Мэр Москвы Сергей Собянин также обязал работодателей перевести 30% работников на «удаленку».

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